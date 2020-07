Koronavírus - Ismét növekedett a fertőzöttek száma Ausztriában

2020. július 28. 17:49

Ismét növekedett a fertőzöttek száma Ausztriában, az elmúlt 24 órában több mint százan fertőződtek meg koronavírussal. Míg vasárnapról hétfőre 86, addig az elmúlt 24 órában 119 új esetet diagnosztizáltak, a legtöbben Bécsben (36 fő) és Felső-Ausztriában (30 fő) fertőződtek meg.

Salzkammergut - sztefano.com

A felső-ausztriai Salzkammergutban, a Wolfgang-tónál kialakult fertőzési gócpontban 62-re nőtt azoknak a száma, akiknek pozitív a koronavírus-tesztje. Az első osztályú Rapid Wien labdarúgó-csapat egyik játékosa is megfertőződött koronavírussal.



Rudolf Anschober egészségügyi miniszter kedden Bécsben bejelentette, hogy felülvizsgálják és a tervek szerint módosítják a járványügyi törvényt Ausztriában



Hat hónapja "szükségállapot" van - jelentette ki Anschober. Kifejtette: a koronavírus-járvány kezdete óta számos jogi lépéssel, illetve eszközzel igyekeztek meggátolni a járvány terjedését, ezzel együtt ugyanakkor jogi reformokra is szükség van.



Ezért a tervek szerint hamarosan átdolgozzák az 1913-ban elfogadott, a tömegméretű járványról szóló törvényt. Az alkotmánybíróság ugyanis nemrég kifogásolta, hogy a törvény megfogalmazása néhány helyen nem egyértelmű - tette hozzá.



A miniszter elképzelése szerint szervezeti átalakítások is lesznek, így bővítik a minisztérium jogi osztályát. Anschober leszögezte: a jövőben csak olyan jogi szabályozásra tesznek javaslatot, amelyet előzetesen a szakértők is jóváhagytak.



MTI