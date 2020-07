Éjszaka gyenge hidegfront érkezik

2020. július 28. 18:39

Éjszaka északnyugat felől gyenge hidegfront éri el az országot. Ezzel együtt több megyére a hőség, illetve zivatarveszély adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára.

Az MTI-hez kedden eljuttatott jelzésük szerint zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A hidegfront hatására szerda reggelig az északi határvidéken néhol, szerdán napközben főleg az északi megyékben elszórtan alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket jégeső, illetve viharos széllökés kísérhet. Az északkeleti tájakon heves - nagyobb méretű jéggel, illetve károkozó (90 kilométer/órásnál is erősebb) széllökésekkel járó - zivatarok is kialakulhatnak. Az esti órákra fokozatosan megszűnnek a zivatarok.



A fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében hőség miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: szerdán főként a déli tájakon haladhatja meg a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot.



Az előrejelzés szerint a minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 27-34 fok között alakul szerdán.



MTI