Cáfolta négy egyetem, hogy közös orvosegyetemet akarnának létrehozni

2020. július 28. 18:54

A Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem közlése szerint sem az orvos- és egészségtudományi egyetemek vezetőinek, sem a fenntartató minisztériumnak nem szándéka egy közös orvosegyetem létrehozása.

A négy egyetem közös közleménye szerint, amelyet az SE juttatott el kedden az MTI-hez, a magyar orvos- és egészségtudományi egyetemek - Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem - a felsőoktatás, kutatás, betegellátás vezető, "nemzetközi szinten is legelismertebb, kiemelt intézményei", amelyek "igen nagy bizalmat élveznek a magyar lakosság részéről is".



Közölték: visszautasítanak minden olyan álhírt, amely a négy orvos- és egészségtudományi egyetem "járványügyi veszélyhelyzetben is megmutatkozó példás együttműködését és az elért sikerek kulcsát jelentő oktatás-kutatás-betegellátás egységét megbontja".



Hangsúlyozták, hogy sem az orvos-, egészségtudományi egyetemek vezetésének, sem a fenntartató minisztériumnak nem szándéka egy közös orvosegyetem létrehozása.



Ezzel szemben céljuk a jelenlegi struktúra megtartása mellett a klinikák "mint tudományos és oktatási gyakorlóterek" további fejlesztése - közölték.



Tájékoztatásuk szerint a magyar orvosképzés és az ahhoz kapcsolódó kutatás, a "kiemelkedő színvonalú klinikai betegellátás" sikerének alapja az orvos- és egészségtudományi egyetemek hármas egységének megtartása.

MTI