Koronavírus - Madridban is mindenhol kötelező a maszkviselés

2020. július 28. 21:18

A spanyol fővárost is magában foglaló madridi autonóm közösségben ugyancsak mindenhol, a nyilvános zárt és szabad helyeken egyaránt kötelezővé teszik a szájmaszk viselését - jelentette be a tartomány elnöke kedden.

Az ország 17 tartománya közül már csak a Kanári-szigeteken van érvényben rugalmasabb maszkviselési szabály, vagyis szabadtéren nem kötelező felvenni, ha tartható a biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolság másoktól.



A fővárosban, függetlenül a csütörtökön életbe lépő kötelezettségtől már most is szinte mindenki maszkban jár az utcákon. A madridi kormány egészségügyi tárcájának becslése szerint a lakosság 98 százaléka hord maszkot nyilvános helyen.



A tartományi vezetés elővigyázatosságból további korlátozásokat is elrendelt: a vendéglátóhelyek hajnali fél kettőig lehetnek csak nyitva, és a gyülekezést tíz főben maximálta.



Az elnök közölte: tervezik egyfajta immunitás-útlevél bevezetését ősztől azok számára, akik igazolják, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen, így ők mentességet kaphatnának, ha újabb korlátozások bevezetésére kerülne sor, például egy újabb járványhullám kialakulásakor.



A koronavírus-járvány tavasszal Madridot érintette a legsúlyosabban a spanyol tartományok közül, ott fertőződtek és haltak meg a legtöbben, most viszont nem tartozik azon területek közé, ahol komoly gócok alakultak ki.



A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt egy napban 147 fertőzöttet regisztráltak a 6,6 millió lakosú autonóm közösségben.



Az országban 24 óra alatt 905-tel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, amely összesen meghaladja a 280 ezret. A halálos áldozatok száma 28436, az elmúlt egy hétben hatan hunytak el

MTI