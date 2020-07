Befogadták a családjukat, mégis gyűlölik Franciaországot

A francia George Floydként is emlegetik Adama Traorét, akinek 4 évvel ezelőtti halála miatt kezdődtek el hetekkel ezelőtt a szélsőséges tüntetések Franciaországban. Testvére, Assa Traoré a francia rendőri erőszak és rasszizmus ellenes mozgalom oszlopos tagja. Egy neves francia ügyvéd és esszéista most arról írt, hogy az aktivista és társai hogyan profitálnak büntetlenül abból, hogy lépten-nyomon inzultálják az őket és családjukat befogadó országot.

Nem csitulnak az indulatok a francia George Floydként is emlegetett, 2016-ban rendőri intézkedést követően elhunyt Adama Traoré, és az emlékét rendületlenül védő Adama család által alapított Bizottság körül – írja a v4na.com

Gilles William Goldnadel neves francia ügyvéd és esszéista a Le Figaro-ban megjelent írásában arról értekezik, hogy az Adama Traoré Bizottság tulajdonképpen a Franciaországot sértő személyek büntetlenségének szimbóluma, akik hasznot húznak a francia államból, miközben folyamatosan sértegetik és támadják azt. Goldnadel írását a Traoré-ügy legfrissebb fejleményével kezdi, mely arról szól, hogy annak idején Adama rendszeresen szexuálisan zaklatta a Párizshoz közeli Osny fegyházában cellatársát, egy villával fellációra kényszerítette, naponta több alkalommal is. Áldozata két hónappal Adama halála után, 2016 szeptemberében bejelentette a zaklatást.

Margaux d’Adhémar szintén a Le Figaro-ban megjelent cikkéből kiderül, hogy kártérítésként szép kis summát, egészen pontosan 15 000 eurót kapott, miután a bűncselekmények áldozatai számára nyújtott kárenyhítéssel foglalkozó bizottság (CIVI) helyt adott a panaszának, így büntető ítélet nélkül megkapta a kompenzációt. Az összeg azonban végül ennél jóval magasabb lett, az áldozat összesen több, mint 28 ezer eurót kapott, ugyanis Adama fivére, Yacouba alaposan helybenhagyta a börtönből szabaduló férfit, így elég sokba került a francia államnak a Traoré fivérek erőszakoskodása. A börtönben történt szexuális erőszakra a Twitteren reagált Adama nővére, a sajtóban gyakran szereplő Assa Traoré is, aki rágalmazó médiakampánynak nevezte a szexuális zaklatást és ismételten elővette a régi lemezt, mely szerint öccse nem erőszakoló, hanem áldozat, aki a csendőrök keze nyomán halt meg. Assa Traoré azonban itt nem állt meg, szokásához híven feljelentéssel fenyegette meg a börtönben történt erőszakról elsőként beszámoló újságírót, az AFP hírügynökség munkatársát, Guillaume Daudin-t is. Erről egy közleményt is kiadott a Twitteren, amelyben ráadásul elárulta a nyilvánosság előtt Adama egykori cellatársának nevét, aki a kiléte elhallgatását kérte, erről a Valeurs actuelles hetilap számolt be.

A Le Figaro megkereste a Traoré család ügyvédjét, Yassine Bouzrou-t is, hogy nyilatkozzon a történtekkel kapcsolatban, de a jogász egyelőre nem reagált a sajtó kérdéseire. Gilles William Goldnadel cikkében kifejti, hogy Assa Traoré rendületlenül védi öccse emlékét és ártatlan áldozatként próbálja beállítani, holott Adama számtalan alkalommal került összetűzésbe a törvénnyel, ráadásul Assa lépten-nyomon elfogultsággal vádolja az igazságszolgáltatást. Goldnadel szerint az aktivista szinte bármit megtehet, idáig büntetlen maradt minden tette; például az, hogy folyamatosan rasszizmussal vádolja a francia rendőröket, továbbá a tiltás ellenére több ezer fős tömeget megmozgatva tüntetéseket szervez, valamint, hogy Franciaországot idegengyűlölőnek titulálta. Azt az országot, amely a Maliból menekültként érkező apját 1960-ban befogadta és azóta is otthont ad az egész klánnak, a népes Traoré családnak.

Írását azzal zárja Goldnadel, hogy felhívja a figyelmet az állítólagos idegengyűlölő Franciaországban mostanában egyre több problémát okozó bevándorlók által elkövetett bűncselekményekre, kiemelve, hogy a nantes-i katedrálist szándékosan felgyújtó férfi sem francia állampolgár, hanem egy ruandai menekült. Az igazi áldozatok tehát nem a bevándorlók és a Traoré klán tagjai, hanem a franciák, akik befogadták őket.

