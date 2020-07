Milan Kundera a Morva Tartományi Könyvtárnak adományozza archívumát

2020. július 31. 10:43

Milan Kundera, a Párizsban élő cseh származású világhírű író a szülővárosában Brünnben (Brno) működő Morva Tartományi Könyvtárnak (MZK) adományozza kiadott könyveit, cikkei, levelei archívumát és más dokumentumokat - közölte Radoslav Pospíchal, a könyvtár munkatársa a CTK hírügynökséggel.

Kundera - vajma.info

"A könyveket és a dokumentumokat az ősz folyamán szállítjuk át Kunderáék párizsi lakásából Brünnbe. A könyvtár azt tervezi, hogy a 91 éves brünni születésű író könyveit és archívumát a nyilvántartásba vétel után hozzáférhetővé teszi a kutatók és más érdeklődők számára" - mondta Pospíchal.



ilan Kundera személyes könyvtárában a szerző csehül és a világ több mint negyven nyelvén megjelent művei találhatóak.



A könyvtár részét képezik tovább az író különféle cikkeinek eredeti kéziratai, az író rajzai, illetve a róla írt cikekk, tanulmányok, fényképek, amelyeket az író csehországi és franciaországi élete során rendszeresen gyűjtött. Ezt az anyagot az MZK digitalizálja, majd Milan Kundera Könyvtár néven egy külön részlegben hozzáférhetővé teszi az érdeklődőknek.



Milan Kundera és felesége, Vera döntését, hogy személyes gyűjteményüket teljes egészében a brünni könyvtárnak ajándékozzák, Lubomír Zaorálek cseh kulturális miniszter "rendkívüli jelentőségű kulturális eseménynek" minősítette. "Az adományozás azt mutatja, hogy Milan Kundera egyértelműen Csehországhoz áll a legközelebb" - írta nyilatkozatában a miniszter. Kundera is nyilatkozott, és röviden azt írta, hogy "a könyvek könyvtárba valók".



Az MZK és Milan Kundera együttműködése régebbi keletű. A morva könyvtár tavaly kiállítást rendezett a szerző életművéről és könyvet jelentetett meg műveinek fordításairól, és itt állították össze a szerző eddigi legteljesebb bibliográfiáját is.



Milan Kundera elsősorban a hatvanas években megjelent, később 44 nyelvre lefordított A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényével szerzett magának nemzetközi hírnevet, támogatta a prágai tavaszként híressé vált 1968-as reformfolyamatot, 1975-ben emigrált Franciaországba. Csehszlovák állampolgárságától 1979-ben fosztották meg, cseh állampolgárságát tavaly decemberben kapta vissza.



Bár az író a rendszerváltás után is csak ritkán látogatott el szülőhazájába, és gyakorlatilag nem kapcsolódik be a csehországi irodalmi és kulturális életbe, művei és élete iránt tartósan nagy az érdeklődés a csehek körében.



A közelmúltban megjelent új regényes Kundera-életrajz Jan Novák publicista tollából (Kundera: Csehországi élet és kor) igazi sikerkönyv lett, napokon belül eltűnt a könyvesboltokból, és már készül az utánnyomása. Jan Novák bejelentette: azt tervezi, hogy megírja Kundera franciaországi éveinek a történetét is.



MTI