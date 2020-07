Magyar Kupa - Új lebonyolítási rendszer, névadó szponzor és arculat

2020. július 31. 12:34

A 2020/2021-es idénytől öt éven át a MOL lesz a névadó szponzora a labdarúgó Magyar Kupának, amely megújult lebonyolítási rendszerrel és friss arculattal jelentkezik.

Az idei kupagyőztes: Honvéd - rangado.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pénteki közleménye szerint a 111 éve alapított kupa az egyik legnagyobb múltra visszatekintő európai nemzeti kupasorozat. A továbbjutás mostantól egy mérkőzésen dől majd el, a döntőt pedig 2021 tavaszán ismét a Puskás Arénában rendezik, a győztes az Európa-liga selejtezőjébe jut.



"Ahogy a MOL jelen van Magyarország teljes területén, úgy a kupa az a versenysorozat, amelyben országunk minden régiója képviselteti magát. A legjobb amatőrcsapatok évről évre bizonyítják, hogy a kupában egy-egy mérkőzésen akár az élvonalbeli klubokkal szemben is fel lehet venni a versenyt, így a kisebb településeken minden kupaforduló különleges alkalom, miként a döntő a magyar labdarúgás igazi ünnepe, különösen a Puskás Aréna gyepén" - idézte a közlemény Csányi Sándort, az MLSZ elnökét.



Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a névadó szponzori együttműködésről elmondta, új lendületet akarnak adni a Magyar Kupának.



"Célunk, hogy közelebb vigyük az emberekhez a MOL-t, erre pedig a sporttámogatás az egyik leghatékonyabb eszköz, hiszen a sport iránti elkötelezettség tömegeket képes megmozgatni. A MOL a fiatal tehetségek felkarolásától kezdve a profi sportolók támogatásán át a helyi sportegyesületek és közösségek rendszeres segítéséig a magyar sportélet minden mozzanatában jelen van" - jelentette ki Hernádi.



A közlemény szerint ősztől a szurkolók az ország minden részén találkozni fognak az új arculat elemeivel, a mérkőzések előtt hallható lesz az új Magyar Kupa-himnusz, és internetes honlapot is indítanak, melyen csak a kupával kapcsolatos legfrissebb hírekről, érdekességekről számolnak be.



A Magyar Kupa történetének legsikeresebb együttese a Ferencváros, amely 23-szor hódította el a trófeát. Az előző kiírásban a Budapest Honvéd diadalmaskodott, ezzel nyolcszoros kupagyőztes.

MTI