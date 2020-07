Megalakult a vajdasági tartományi parlament - házelnök: Pásztor István

2020. július 31. 13:19

Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi képviselőház pénteken, házelnökké ismét Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét választották meg, aki az utóbbi nyolc évben is betöltötte ezt a tisztséget.

A 120 képviselő közül százan szavaztak Pásztor István újraválasztására.



Június 21-én parlamenti, vajdasági tartományi és önkormányzati választást tartottak Szerbiában. Mindhárom szinten a Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb szavazatot. A 120 tagú vajdasági tartományi képviselőházban így a SNS-nek 76 képviselője lett. A második helyen a Szerbiai Szocialista Párt végzett, a szocialisták 13 politikusa ülhetett be pénteken a képviselői padsorokba.



A harmadik legerősebb pártnak a VMSZ bizonyult, az eddigi hat helyett 11 politikusa képviselheti a magyarság érdekeit tartományi szinten a következő négy évben.



A nacionalista Szerb Radikális Pártnak négy, egy többpárti koalíciónak, a Vajdasági Frontnak hat, az ellenzéki Seprű 2020 nevű mozgalomnak, valamint a monarchista Szerb Királyság Megújhodási Mozgalmának pedig öt-öt politikusa került be a vajdasági tartományi parlamentbe.



A belgrádi parlament alakuló ülését várhatóan hétfőn tartják. Azt követően pedig 90 napon belül meg kell alakulnia az új kormánynak is.



MTI