Felföld: „A keresztény gyermekek jövőjéért” – zarándokút fiatalokkal

2020. július 31. 13:53

A párkányi székhelyű Pro Culture Parkan civil szervezet gyakran együttműködik helyi kulturális egyesületekkel, s az egyházzal is. A napokban a Szent Imre Herceg Római Katolikus Plébániával közösen szervezve hirdettek zarándokutat 15-25 éves fiatalok részére Pannonhalmára és Győrbe a „Keresztény gyermekek jövőjéért” programsorozat keretében.

Pannonhalma - Képek: Gerstner Ákos

Tették ezt részben azért is, mert az iskolai kirándulások nem éppen egyházi jellegű programok köré szerveződnek. S bizony most is kiderült, hogy sok felnőtt, szülő maga sem járt még a Párkányhoz mindössze 50 kilométernyire lévő, a magyar királyság korára emlékeztető csodaszép, mind művészettörténeti, mind egyháztörténeti szempontból jelentős helyen.

Pannonhalma (eredeti nevén Győrszentmárton) ősidők óta lakott hely, a Civitas Pannonia nevű római város helyén épült.

A főszékesegyház bejárata

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a Szent Benedek-rendi monostor, Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. Napjainkban is élő, mintegy negyvenfős szerzetesközösség lakja, akik az ora et labora szellemében végzik a liturgiát, fogadják a lelkigyakorlatot folytatókat, működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát végeznek – könyvtár, levéltár, múzeum, könyvkiadó működtetésével, koncertek szervezésével.

A főapátság látványos épületegyüttese a Bakony és Kisalföld találkozásánál elterülő, közel 300 méter magas Szent Márton-hegyen épült fel. A román stílusú altemplom és kerengő, valamint a gótikus bazilika az évszázadok során barokk klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki, amelyek a főapátság mai arculatát meghatározzák. A XIX. századi könyvtárterem négyszázezres gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Az egész épületegyüttest a magyar klasszicizmus egyik legismertebb alkotása, az 55 m magas torony koronázza.

A zarándokút résztvevői – főleg fiatalok, köztük a nánai filiához tartozó kis ministránsok is – igen nagy áhítattal járták végig mind a bazilika bemutatott termeit, mind pedig a további létesítményeket. A felnőttek nagy érdeklődéssel tekintették meg az arborétumot, a benne lévő gyógynövény-birodalmat is.

Fülöp szerzetes tájékoztatását nagy élmény volt hallgatni a résztvevőknek.



Az egyik meghatározó jellegű élmény volt a délutáni zsolozsma, amikor is a csoport részt vett a szerzetesek imaóráján. A zarándokutat vezető párkányi Fóthy Zoltán esperes a „csend meghallgatására” kérte a fiatalokat, mert a „csendnek is hangja van”. S hogy a mai zajos világ gyermekei ezt megértették, jó volt megtapasztalni a mintegy húszperces zsolozsma idején.





A könyvtár

Pannonhalmáról Győrbe indult az autóbusz, ahol az első út a Káptalandombon álló bazilika és Püspökvár megtekintése volt. Itt található a vérző könnyeket ejtő Szűzanya képe, s a bazilika féltett kincse, az „Aranyfej”, Szent László hermája. Mindezekből sajnos a bazilika belső javítása miatt nem sokat láthattak a zarándokok, de a gyönyörű építmény csendjében itt is jó volt egy imát elmondani.

A rendhagyó utazás Győr város főterén fagyizással, kis pihenővel ért véget.



Fóthy esperes Párkányban az út kezdetén egy felhívást tett közzé: „Lépjünk ki a világi fergetegből, és a mai napon egy belső világunkat erősítő élményt kaphatunk.” Este úgy éreztük, kicsik és nagyok, hogy valóban jó volt „megmártózni” egy más, értékes világban.



A zarándokút a BGA pályázati támogatásával valósult meg.

Dániel Erzsébet

felvidek.ma