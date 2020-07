Bajkai István: Románia nem teljesíti a jogállami kritériumokat

2020. július 31. 17:02

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán ügye azt mutatja, hogy Románia nem teljesíti a jogállami kritériumokat - mondta Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Bajkai István - MTI/Soós Lajos

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöke úgy értékelte: a két fiatalt ártatlanul, mondvacsinált, nevetséges bizonyítékok alapján, az 1950-es évekbeli koncepciós perekhez hasonló módon ítélték el, a "legsötétebb diktatúrákra jellemző" módon.



Hangsúlyozta: az ügy bizonyítja, hogy Romániában a jogállamiság súlyosan sérül, hiszen ez nem jogi tévedés, hanem koncepciós per volt, amelynek az volt célja, hogy a két fiatalember elítélésén keresztül "a teljes erdélyi magyarságot megfélemlítsék".



Az ügy üzenete, hogy aki a magyarságáért, az autonómiáért kiáll és kultúráját ápolni szeretné, az retorzióra számíthat - közölte Bajkai István.



Elfogadhatatlannak nevezte, hogy miközben Magyarországgal szemben a 7-es cikkely szerinti eljárás folyik a jogállamiság sérelmének vádjával, addig a teljes külhoni magyarságot minden nap jogsértések ezrei érik.



Tíz év is kevés lenne "a brüsszeli munkatársaknak", hogy Romániában a magyarsággal szembeni jogsértéseket felderítsék - fogalmazott.



Bajkai István üdvözölte, hogy Szőcs Zoltán esetében a közelmúltban kedvező döntés született - feltételes szabadlábra helyezéséről döntött szerdán, első fokon a brassói bíróság -, de arra figyelmeztetett: ez a döntés még nem jogerős, a román ügyészség még jogorvoslatot nyújthat be.



A fideszes képviselő azt kérte a döntést hozó román szervektől, hogy az ugyanazon tényállás alapján elítélt Beke Istvánt is helyezzék szabadlábra.

Szőcs Zoltán és Beke István - 3szek.ro



Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke azt emelte ki, hogy az ügy nemcsak az erdélyi magyarságot, hanem az egész magyar nemzetet foglalkoztatja. Hangsúlyozta: általánosságban, de különösen Romániára igaz, hogy a kisebbségbe szorult magyarság jogvédelme nem megoldott, és ebben a küzdelemben az Európai Unió semmilyen hatékony segítséget nem nyújt.



Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi elnökét a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség állította bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.



Az első fokon eljáró bukaresti táblabíróság még megalapozatlannak tartotta a vádak nagyobb részét, és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, annyi időt, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.



MTI