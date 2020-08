Óriási ellenszélben küzd Trump

2020. augusztus 1. 23:55

Három hónappal a választások előtt pár százalékpontra csökkent az elnök hátránya.

Két friss felmérés szerint is négy százalékpontra csökkent Donald Trump elnök hátránya várható demokrata kihívójával, Joe Bidennel szemben, éppen három hónappal az elnökválasztás előtt. Egy kutatás szerint az amerikaiak több mint fele úgy véli, Trump győz majd. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó amerikai elemző szerint az elnöknek óriási médiaellenszélben kell küzdenie, és jól látható az ellentét a nagyvárosi, illetve a vidéki szavazók között.

A Zogby közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint 44:40, az Emerson College-é szerint pedig 50:46 arányban vezet Joe Biden Donald Trump elnökkel szemben a három hónap múlva, november 3-án esedékes amerikai elnökválasztás előtt. Az Emerson College azt is felmérte: az amerikaiak 53 százaléka úgy véli, Trump le tudja győzni demokrata párti kihívóját ugyanúgy, ahogyan 2016-ban Hillary Clintont is maga mögé utasította – mégpedig annak ellenére, hogy a leadott szavazatokban hárommillió vokssal kevesebbet szerzett; ezt az elektori szavazatokban, kulcsállamok megszerzésével tudta ellensúlyozni.

– Az elnök jelenleg kisebb hátrányban van, de nehéz felmérni, hogy az emberek valójában mit gondolnak, mivel Trumpnak óriási médiaellenszélben kell helytállnia. Itt, Minneapolisban, az emberek inkább Trump-ellenesek, Minnesota vidékies megyéiben viszont az elnök pártján állnak – mondta lapunknak telefonon Barry Casselman amerikai elemző abból a közép-nyugati nagyvárosból, ahol a fekete George Floyd bő két hónappal ezelőtti halála nemcsak az egész Egyesült Államokra, de a világra kiterjedő tüntetés- és zavargáshullámot váltott ki. Mint Casselman elmondta, ma nyugalom van a városban, noha érezhető a rendőri jelenlét. Szerinte továbbra is igaz, hogy az amerikaiak a zsebükkel szavaznak. Ez pedig azt jelentheti: a koronavírus-járvány miatti óriási, éves alapon csaknem egyharmad arányú gazdasági visszaesés dacára Trump számíthat a kisebbségek szavazatainak egy részére is, mivel megmutatta, képes a munkahelyteremtő gazdaságpolitikára. A Zogby felmérése szerint egyébként Trump keleten és délen előnyben van Bidenhez képest, sőt a harminc éven felüliek körében is, miközben a fiatal szavazóknál elsöprő, 49:20 arányú a demokrata induló fölénye. Kérdés persze – mint Amerikában mindig –, hányan mennek el szavazni, illetve küldik el postán a szavazólapjukat; nem sokkal ötven százalék felett alakulhat a választási részvétel.

A következő hetek egyik nagy bejelentésének ígérkezik, ki lesz Joe Biden alelnökjelöltje. (Trump változatlanul Mike Pence alelnökkel indul párban.) Mint Biden közölte, nőt választ maga mellé, és George Floyd halála, valamint a Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) mozgalom megerősödése nyomán sajtóinformációk szerint megnőtt annak is a valószínűsége, hogy színes bőrű politikusra esik a választása. A leggyakrabban Kamala Harris kaliforniai szenátornőt emlegetik. Noha az alelnökjelölt személye rendszerint nem bír döntő jelentőséggel, most a 77 éves Biden kora miatt is érdekes lehet a választás: Barack Obama alelnöke alighanem csak négy évre készül vissza a Fehér Házba, helyébe 2025-ben a vele párban induló politikus lépne.

– Biden velem egyidős, még szenátor korából, a ’80-as évekből személyesen is ismerem. Láthatóan túl van már a zenitjén, Trump jóval fittebb nála – mondja Casselman, aki szerint az alelnökjelölésből az is kiderül, Biden inkább biztosra megy egy kevéssé ellentmondásosnak tartott politikusnővel, vagy kockáztat majd. Indulópárjának arra is számítania kell, hogy megizzaszthatják a kampányban azokkal a szexuális vádakkal kapcsolatban, amelyeket Tara Reade, Biden egykori szenátusi munkatársa fogalmazott meg volt főnökével szemben.

– Trump nehéz helyzetbe került, de a pozícióit minőségileg javítja az, hogy ellenfele abszolút alkalmatlan – mondta Bidenről Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a hét végén, az M1 aktuális csatornán. A demokraták és a republikánusok elnökjelölő konvencióját is augusztus második felében tartják; mindkettő már csak formalitás.





