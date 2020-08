A lengyel baloldal is képtelen méltósággal viselni a vereséget

2020. augusztus 2. 12:57

A vereség után a lengyel baloldal azonnal csalást emlegetett és új választásokat követelt. A Social Changes studio friss felmérése szerint azonban a lengyelek többsége nem akarja megismételni az elnökválasztást.

Bár a baloldali elnökjelölt, Rafal Trzaskowski gratulált ellenfelének, a győztes lengyel elnök Andrzej Dudának, nem kellett sokat várni, hogy a pártja, a Polgári Platform megtámadja az eredményt különböző mondvacsinált indokokkal. Elképzelhető, hogy mielőtt elássák a lengyel választások eredményét érdemes lett volna megkérdezni a lengyel közvéleményt az új választásokról, amit a Social Changes studio segítségével a wPolitice.pl meg is tett – olvasható a v4na.com-on.

A közvélemény-kutatás arra kereste a választ, hogy vajon meg kellene-e ismételni a lengyel elnökválasztásokat. Az összes a gondolattal szimpátiát kifejező szavazat nagyjából a megkérdezettek 35 százalékát tette ki, míg egy lényegesen nagyobb csoport, 47 százalék választotta a „semmiképp” és a „valószínűleg nem” opciókat.

A helyzet érdekessége, hogy maga a választás is elég szoros volt, és a közvélemény-kutatásból kiderül, hogy az ismétlésre szavazók lényegében a vesztes Trzaskowski szavazói közül kerültek ki, viszont ennek ellenére az arány nem olyan szoros, mint a választásokon volt. Tehát lényegében a sértődött Trzaskowski szavazók tekintélyes része is belátta, hogy egy választási vereséget méltósággal is lehet viselni annak megtámadása helyett.

V4NA Hírügynökség