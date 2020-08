Újabb jobboldali portál akadt ki a Google cenzúrájára

2020. augusztus 3. 01:30

Úgy tűnik, a Google nem csak a Breitbart portál keresési találatait korlátozta le a platformján. A Daily Caller amerikai konzervatív portál főszerkesztője a Twitteren közölte, hogy hasonló jelenségeket tapasztaltak – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

A napokban a Breitbart amerikai portál arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban a Google lényegében eltüntette felületeiről a portál cikkeit. A Breitbart szerint az új adatok azt mutatják, hogy a Google 2016 óta 99,7 százalékkal csökkentette a portál keresési láthatóságát. A portál szerint 2016. április 4-én a Breitbart benne volt az első 10-ben 355 keresési kulcsszó tekintetében. Idén július 20-án viszont már csak egy kulcsszóval van benne a top 10-ben.

Továbbá 2016. április 4-én a portál 16 820 keresési kulcsszóval volt top 100-as, idén július 20-án ez az adat már csak 55 keresési szóra igaz. A portál arról is beszámolt, hogy a Joe Bidenre és a hozzá köthető ügyekre történő Google-keresések száma nullára csökkent május elejétől.

Hadat üzent a Google a jobboldali tartalmaknak

Úgy tűnik azonban, hogy nem csak a Breitbart cikkei tűntek el a Google keresési találatai közül. A Daily Caller konzervatív portál főszerkesztője, Geoffrey Ingersoll is hasonló jelenségekről számolt be.

„Mi is küzdöttünk a keresési találatok csökkenésével pontosan május 4-ig. Kielemeztük az adatokat. A május 4-i lapos vonal egyértelműen emberi beavatkozás eredménye. A Breitbart is hasonlót érzékelt”, írta Twitter-oldalán Ingersoll.

Specifically we struggled with search slowly dwindling until May 4 exactly. We broke down the analytics. The May 4 flat line is clearly the result of the human hand in the process. As Breitbart breaks down here, they felt a similar effect.https://t.co/LdAcHVY0zR — Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) July 29, 2020

Egy nappal azután, hogy a Breitbart közzétette az adatait, csütörtökön az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága meghallgatást rendezett a négy legnagyobb amerikai internetes cég, az Amazon, az Apple, az Alphabet (a Google leányvállalata) és a Facebook vezetőivel.

Matt Gaetz republikánus képviselő az Alphabet vezérigazgatóját, Sundar Pichai-t kérdezte a konzervatív portálok feketelistára tételéről. Pichai szerint egyes honlapokat kézileg helyeznek feketelistára annak érdekében, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak, elkerüljék a választásba való beavatkozást, illetve az „erőszakos szélsőségességeket”.

Geoffrey Ingersoll nem volt elégedett ezzel a magyarázattal.

„Abszurd a gondolat, hogy azért kerültünk feketelistára, hogy megfeleljenek a rendfenntartó szerveknek annak érdekében, hogy megállítsák a szélsőségeket és megakadályozzák a választási beavatkozást, abszurd. Akkreditált munkatársaink Washingtonban vannak. Nem az Iszlám Állam vagyunk”, fakadt ki.

Pichai nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy a Daily Caller és más, a Google feketelistájára felvett konzervatív híroldalak a keresőóriás szerint ezekbe a kategóriákba tartoznak-e – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.





V4NA Hírügynökség