Hosszú időre bezár az egyik legszebb magyar templom

2020. augusztus 3. 09:26

Restaurálási és építészeti helyreállítási munkálatok miatt augusztus 3-ától 2022. március 31-ig nem látogatható a Jáki Szent György-templom - közölte a Szombathelyi Egyházmegye.

A román kori jáki apátsági templom restaurálásra, átfogó építészeti felújítása kétmilliárd forintos kormányzati támogatással indult meg. Egy olyan látogatóközpontot is létrehoznak, amely a Ják-nemzettséget, a település történelmét és az egykori apátsági kolostor életét mutatja be. A támogatásoknak köszönhetően folytatódhattak Jákon a 2000-es években megszakadt régészeti feltárások, amelyek nem csupán a templom és az egykori kolostor környezetére terjedtek ki, hanem a templombelsőre is.

Az ásatások eredményeként az épületegyüttes eddig kevéssé ismert korszakairól, például a török hódoltság idejéről és az akkori szerzetesi életről is derültek ki adatok. Az egyházmegye által kiadott korábbi tájékoztatóban azt írták, befejeződtek azok a tervezési munkák, amelyek a templom és a kápolna építészeti felújításához, illetve az úgynevezett apáti házhoz csatolandó új kiállítótér létrehozásához szükségesek.

MTI