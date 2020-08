Minimálisan gyengült a forint

2020. augusztus 3. 09:27

Hétfő reggel 345,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékos forintgyengülést jelentett péntek estéhez képest. A magyar deviza az utóbbi hetekben kapcsolt rá, egy hónap alatt 2,5%-os erősödést mutatott. Ezzel sem lógott azonban ki a sorból, a régiós versenytársak hasonló teljesítményt produkáltak, elsősorban az euró dollárral szembeni javulása húzta a kelet-közép-európai devizákat is.

A legnagyobb kérdés most az, meddig lehet tere ennek az erősödésnek. Az utóbbi napokban azért már nem tud látványosan tovább menetelni a forint és az euró is kifulladni látszik, így most talán nagyobb az esély arra, hogy ha nem is forintgyengülés, de stagnálás következik. A dollárral szemben most 293,43-nál járunk, míg az angol font 383,26 forintba kerül.

portfolio.hu