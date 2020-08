Ökumenikus imaórán emlékeznek a roma holokauszt áldozataira

2020. augusztus 3. 11:17

Ökumenikus imaórán emlékeznek a roma holokauszt és a kislétai romagyilkosság áldozataira ma este Budapesten, az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban, a Sant’Egidio közösség szervezésében.

A szertartást Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke vezeti, imát mond Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Radnóti Zoltán főrabbi. A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS-katonák.

Az Országos Roma Önkormányzat megemlékezése vasárnap Budapesten volt. Agócs János, a szervezet elnöke beszédében arra emlékeztetett, hogy az áldozatok egyszerű roma emberek voltak, édesanyák, édesapák és gyermekek. Kitartásukat mutatja, hogy a holokauszt áldozatai közül egyedül a romáknál nem tudták a családokat szétválasztani a gyilkosok – tette hozzá.

Az ORÖ elnöke hangsúlyozta: ma is vérző szívvel emlékeznek a gyilkos eszme áldozataira, és együtt éreznek azokkal, akik most is nap mint nap tapasztalják a diszkrimináció valamilyen formáját. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel Kislétán meggyilkoltak egy roma nőt és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadássorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008–2009-ben hat roma ember vesztette életét.

MTI