Koronavírus - Ukrajnában ismét csaknem ezerrel nőtt a fertőzöttek száma

2020. augusztus 3. 15:29

A korábbi napokhoz képest kevesebb, de így is csaknem ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak vasárnap Ukrajnában, a járvány kezdete óta azonosítottak száma velük együtt meghaladta a 73 ezret – derült ki hétfőn közölt adatokból, az egészségügyi miniszter megerősítette az információt sajtótájékoztatóján.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács adatai alapján az igazolt fertőzöttek száma 990 új esettel 73 158-ra, az elhunytaké 13 újabb halálos áldozattal 1738-ra nőtt. Az országban a vasárnapit megelőzően a múlt héten öt egymást követő napon jegyeztek fel ezer fölötti új megbetegedést, szerdán minden eddigi rekordot meghaladó, 1197 új fertőzöttet regisztráltak. Előző nap a legtöbb új beteget, 138-at az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol az elhunytak száma is újabb hárommal nőtt.

Kijevben az azonosított fertőzöttek száma elérte a 8554-et – ezzel a főváros a második helyen áll Lviv megye után –, az elhunytaké egy újabb halálos áldozattal 135-re nőtt. Kárpátalján az elmúlt napon egy esettel 202-re nőtt a betegségben elhunytak száma, az eddig igazolt fertőzötteké elérte az 5318-at. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján hozzátette, hogy vasárnap 158 Covid–19-beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 44 kapta el a vírust, közülük már 8799 fertőződött meg a járvány kitörése óta.

Közben az UNIAN ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy hétfőtől kezdett el működni Ukrajnában az új karanténrendszer, amelyet a kormány pénteken vezetett be, és amellyel négy színes – zöld, sárga, narancs és vörös – zónára osztotta az egyes településeket, valamint régiókat az országban a helyi járványhelyzet szerint. Az egészségügyi miniszter magyarázata szerint az új szabályozás egyben azt is jelenti, hogy mostantól a helyi hatóságok önhatalmúlag csak szigoríthatnak, ha szükségesnek ítélik, de nem enyhíthetnek a korlátozásokon, amelyeket ezentúl ismét a központi kormányzat fog megszabni. A zónába sorolást a kritériumok – azaz a betegek, az elvégzett tesztek száma, a kórházi ágyak leterheltsége és a fertőzés terjedésének üteme – alapján a kormány péntekenként fogja felülvizsgálni.

Ezen kritériumok szerint a legsúlyosabb helyzetű, azaz vörös zónába sorolta a kabinet a nyugati országrészben Luck és Ternopil városát, valamint a romániai határnál lévő Csernyivci megye egy járását. Több nyugat-ukrajnai régió és város mellett Lviv (Lemberg) és környéke narancs zónában van, míg Kárpátalja sárgában, a főváros, Kijev egyelőre még zöld besorolást kapott.

MTI