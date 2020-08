Mégsem lazítanak a britek

2020. augusztus 3. 16:00

Radikális elképzelésekkel akarja elkerülni a brit kormányfő az újabb össznemzeti karantént. Boris Johnson egyeztet Rishi Sunak pénzügyminiszterrel a tervek gazdasági hatásairól. A britek július elején úgy érezhették, fellélegezhetnek, és az élet lassan visszatér a normális kerékvágásba az országos koronavírus-karantén után.

Nyitni kezdtek pubok, éttermek, fodrászatok, pozitív hangulat uralkodott el a tőzsdén. Egyes városokban, mint például Leicesterben helyi karantént vezettek be – de ez is biztató volt, mert úgy tűnt, a kormány helyi szinten szigeteli el a járványgócpontokat, és nem kell újra "pillanat állj" módba tenni az egész brit gazdaságot. Boris Johnson: "most kicsit rá kell lépni a fékre" P

énteken azonban Boris Johnson miniszterelnök sötét képet festve felvetette, hogy a legrosszabb estben ismét jöhet az országos "lockdown" – ahogy errefelé a karantént említik. Az angliai tisztifőorvos ajánlására, meglepetésre leállította a korábbi szigor lazítását. Johnson egy sebtében összehívott sajtótájékoztatón közölte: "most rá kell lépni a fékre", ezért felfüggesztette a tekepályák, kaszinók, korcsolyapályák és közeli kontaktussal járó kezeléseket nyújtó kozmetikai szalonok újranyitását. Szigorúbban – akár rendőri fellépéssel is – szabályozzák majd a beltéri maszkviselést. Ezen kívül marad a tilalom, hogy maximum 30 fős esküvői rendezvényeket lehet tartani, és a nézők mégsem térhetnek vissza a sporteseményekre.

