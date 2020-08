Életveszélyesek Karácsony Gergely kerékpársávjai

2020. augusztus 3. 22:25

Karácsony Gergely főpolgármester a törvényt megszegve, életveszélyesen keskeny autósávok felfestését rendelte el – írta a Ripost. A lap lemérte: a szabályos 2 méter 75 centi helyett például a BAH-csomópontnál csak 180 centi jut az autósoknak.

Bizonyíthatóan, a törvényeket is megszegve csökkentették sok helyen a gépkocsisávok szélességét, hogy az úttestre erőszakolják a biciklisávokat. A KRESZ-ben előírt 275 centis minimumot sok helyen életveszélyesen leszűkítették. Van, ahol 80-90 centit is elvettek a gépkocsik sávjából, gyakorlatilag ellehetetlenítve ezzel a biztonságos közlekedést – számol be a Ripost.

Mint írták, a KRESZ elleni legdurvább merényletet a BAH-csomóponton sikerült elkövetnie Karácsony csapatának. A Budaörsi út legelején – ahonnét a Villányi útra lehet rákanyarodni – úgy sikerült kialakítania egy biciklisávot, hogy az autósok sávjaiból egy kerek métert lecsíptek. Ezzel az autósoknak fenntartott külső sáv életveszélyesen keskenyre, mindösszesen 180 centiméteresre szűkült, azaz majdnem egy méterrel kevesebb, mint a törvényileg előírt minimum.

A keskeny sávot szabad szemmel nem lehet azonnal észrevenni, ezért is balesetveszélyes. A nagyobb járművek, pláne a kisteherautók vagy a buszok minden esetben kilógnak a sávból valamilyen irányba, veszélyeztetve ezzel a forgalom többi résztvevőjét. A busz például csak úgy fér el, ha teljes egészében elfoglalja a biciklisávot is.

A Baross utcában, a Kálvária térnél, a Bikás parknál és a Tétényi úton is sikerült úgy felfesteni a biciklisávokat az úttestre, hogy az autósoknak fenntartott sávok szélességéből csíptek le kisebb-nagyobb darabokat. Az itt található sávok jelentős része sem felel meg a KRESZ-ben lefektetett egyik legfontosabb biztonsági előírásnak, a forgalmi sávok 2,75 méteres szélességének.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy elfogadott közlekedésrendészeti szabály, hogy a kerékpáros használhatja a buszsávot, ha a forgalmi helyzet ezt lehetővé teszi. Ám ennek a fordítottja szakértők szerint életveszélyes.

Ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblák szabályozzák a forgalmat az Üllői úton és a Ferenc körúton az M3-as metró vonalfelújításához kapcsolódó korszerűsítési munkák idején. A pótlóbuszok használhatják az ideiglenes kerékpársávot, autóval, taxival, motorral azonban továbbra is tilos közlekedni ebben a sávban. Ugyanez érvényes a körúti villamospálya felújítása miatt a Corvin-negyed megállónál, ahol a villamospótló buszok átszállóhelye is a kerékpársáv kellős közepén van. Vagyis, ha a budapesti bringás a Karácsony Gergely főpolgármester ötlete alapján felfestett kerékpársávokat használná, akkor a buszokat kell kerülgetnie a gyalogosok felől a járdán vagy az autósok sávja felé tartva, aminél veszélyesebb dolog szakértők szerint nem sok van egy zsúfolt, nagyvárosi közlekedésben.

Pontosabban van egy: az, amikor közös sávot használ a hatalmas busz és a kerékpáros. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet forgalomcsökkenése alatt meggondolatlanul és indokolatlanul felfestett kerékpársávokkal kapcsolatos közlekedésszervezési bakik ismét balesetveszélyes helyzetet teremthetnek.

magyarnemzet.hu