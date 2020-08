Menesztette a mohácsi jegyzőt a város polgármestere

2020. augusztus 3. 23:35

Menesztette a mohácsi jegyzőt a város polgármestere. Mivel a településen szeptember végén időközi önkormányzati választást tartanak, a Fidesz helyi szervezete felvetette: a szocialista Csorbai Ferenc ezzel a lépéssel "vajon választási csalásra készül?"

A Fidesz mohácsi szervezete az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy Csorbai Ferenc polgármester azonnali hatállyal megszüntette Kovács Mirella jegyző köztisztviselői jogviszonyát.

Kiemelték: Kovács Mirella hosszú éveken át közmegelégedésre szolgálta Mohács városát, munkáját soha nem érte panasz. Csorbai Ferenc sem jelezte a megválasztása óta, hogy a jegyző munkájával ne volna elégedett.

A Fidesz szerint a még hivatalban levő polgármester lépése annak fényében különösen érthetetlen, hogy az elmúlt 10 hónapban jutalmat is jóváhagyott a jegyző részére, ami "egyértelműen munkájának elismerését jelenti".

Megjegyezték azt is, hogy a jegyző nemcsak a "törvényesség őre" a hivatalban, hanem a helyi választási iroda vezetője is, e feladatkörében a választások tisztaságát is felügyeli.

"Felmerül a kérdés: azzal, hogy Csorbai Ferenc a szeptember végi időközi választás előtt pár héttel lefejezi a hivatalt, vajon választási csalásra készül?" - fogalmaztak.

A Fidesz mohácsi szervezete ezért felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy fokozott figyelemmel kövesse nyomon a szeptember 27-i időközi választást, hogy azon a "mohácsi polgárok valós akarata érvényesülhessen".

Mohácson a 2019-es őszi önkormányzati választásokon Csorbai Ferenc (MSZP) azt követően válhatott a Duna-parti település polgármesterévé, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító, a posztért újrainduló Szekó József (Fidesz-KDNP) szeptember végén elhunyt; az őt indító szervezet mást nem jelölhetett az idő rövidsége miatt. Bár az MSZP polgármesterjelöltjét a DK, a Jobbik, a Momentum, a Fidesz is visszalépésre szólította fel, utóbbi szervezet aláírásgyűjtésbe is kezdett ennek érdekében, az MSZP-s jelölt egyetlen indulóként szerepelt a választáson; 1867 szavazatot kapott, míg több mint 4000-en érvénytelenül szavaztak a megjelent csaknem 6000 választópolgárból.

Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP) alpolgármester már az alakuló ülésen nyilvánvalóvá tette: amint a jogszabályok lehetővé teszik, szeretnék feloszlatni a testületet új helyhatósági választás kiírása érdekében, addig pedig arra törekednek, hogy biztosítsák a város működőképességét. "Tartozunk a városnak azzal, hogy tisztességes, becsületes versenyben dőljön el az új polgármester személye" - mondta akkor a Fidesz-KDNP képviselője.

A mohácsi képviselő-testület július 6-i ülésén - Pávkovics Gábor alpolgármester előterjesztése alapján - kimondta feloszlását.

A szeptember 27-i mohácsi időközi önkormányzati választáson polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak a helyiek.

MTI