Új névvel és új tagsággal folytatja tevékenységét az olasz Liga

2020. augusztus 4. 09:58

Matteo Salvini miniszterelnök-jelölt pártlogón feltüntetett nevével és mintegy százezer új taggal keddtől újjáalakul az olaszországi Liga párt, amely így végleg búcsút mond az Umberto Bossi alapította elődszervezetnek, az Északi Ligának.

Salvini - corriere.it

A párt hivatalos neve mostantól: Liga Matteo Salvini Miniszterelnök-jelöltért.



Az elnevezést valójában már 2017 decemberétől használja a párt, újdonságot az jelent, hogy az elődpárt Északi Liga tagjainak most át kellett iratkozniuk az új formációba. A tagsági átjelentkezés, egyes vélemények szerint "pártfrissítés", keddre zárult le.



Az első adatok szerint az "új" párt százezer tagot számol, a tavalyi, valamivel kevesebb mint 77 ezerhez képest. A pártnak már kezdeti vagyona is van, mivel minden új tag legalább tíz eurót fizetett be a kasszába.



Matteo Salvini végleg búcsút mondott az Északi Ligának - írta az olasz sajtó. Nem számított titoknak, hogy Salvini már évek óta meg akarja szabadítani a Ligát az elődeitől örökölt "északi" jelzőtől, regionális pártból országos erővé léptetve elő az általa vezetett formációt.



Az 1991-ben Umberto Bossi alapította Északi Liga papíron megmarad ugyan, de "üres burokként", mivel se tagsága, se finanszírozása nem lesz. Az Északi Liga 49 millió euró tartozást halmozott fel, amelytől Matteo Salvini szintén meg akar szabadulni.



Umberto Bossi, majd utódja, Roberto Maroni 2013-ban négyszázalékos támogatottsággal adta át a párt vezetését Matteo Salvininek, akivel a Liga 2018-ban kormányra került, a tavalyi európai parlamenti választásokon pedig 34 százalék felett teljesített.



Az északi tartományok függetlenségét, Olaszország déli részétől való elszakadását hirdető korábbi Liga mostanra Nápolyban és Szicíliában is pártirodát nyitott. A Bossi hirdette Padánia Köztársaságot Salvini "az olaszok az elsők" jelszóval váltotta fel. Salvinivel a Liga "génmutáción" ment keresztül - írta a baloldali La Repubblica napilap. "A Liga növekszik északon és délen egyaránt. Ezt a tendenciát az urnák is megerősítik majd, első lépésben a szeptemberi tartományi választásokon" - nyilatkozott Salvini, aki tavaly októberben már "bevette" az ötven év óta baloldali Umbria tartományt.



A pártvezér sikere az utóbbi egy évben azonban nem volt töretlen: a Liga jelenleg 24 százalékon áll. A Salvini jobbkezének tartott Giancarlo Giorgetti hibaként értékelte a Liga tavaly nyári távozását a kormányból, a párt feltörő csillaga, Luca Zaia venetói kormányzó pedig Salvini járványpolitikájával nem ért egyet.



Az Északi Ligának a még mindig Bossihoz hű történelmi tagságából 30 százalék nem iratkozott át a Salvini vezette Ligába, és egy új északi pártot szeretne. Az Il Foglio napilap úgy látja, hogy Salvinit jelentősen erősítheti a migrációs helyzet és a migránshajók feltartóztatása miatt vele szemben indított bírósági eljárások.



Mások Salvini igazi vetélytársának a 16 százalék körüli Olasz Testvérek (FdI) elnökét, Giorgia Melonit tartják. Meloni hétfőn hangsúlyozta, hogy a Liga és az FdI együtt fog kormányra kerülni.

"Erős és egységes kormányt adunk Olaszországnak" - jelentette ki. Elemzők szerint a két jobboldali párt már megállapodott, hogy koalíciójuk miniszterelnök-jelöltje Salvini lesz, Meloni pedig jövőre a jobbközép oldal római polgármesterjelöltjeként indul.

MTI