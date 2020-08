Hazánk a jazidi menekültek hazatérését segítima Hungary Helps programmal

2020. augusztus 4. 16:18

Magyarország a jazidi menekültek hazatérését támogatja a Hungary Helps Programon keresztül - tájékoztatta a Miniszterelnökség kedden az MTI-t.

A közleményben idézték Azbej Tristannak, a tárca az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárának szavait, aki az Iszlám Állam (IÁ) által a jazidiak ellen végrehajtott népirtás emléknapja alkalmából a Free Yezidi Foundation által szervezett online konferencián vett részt.



Az államtitkár kijelentette: a magyar kormány szolidaritása nem csak szavakban, hanem tettekben mutatkozik meg az iraki jazidi közösség irányába, "lehetővé téve a népirtást szenvedett közösség tagjainak szülőföldön való megmaradását, vagy az oda való visszatérését".



Az államtitkár hangsúlyozta: a Hungary Helps Pogram részeként nyújtott magyar segítség az emberi élet védelme mellett a háború sújtotta helyi gazdaság újraindítására is kiterjed, így alapozva meg a közösség tagjainak szülőföldön való megmaradását vagy hazatérését.



Azbej Tristan a kommüniké szerint beszámolt arról, hogy ugyancsak magyar támogatásból valósul meg egy, a dzsihadista fegyveresek által megerőszakolt és szexrabszolgának elhurcolt jazidi nők társadalmi reintegrációját elősegítő központ is. "A projektek a Hungary Helps Program alapelvével összhangban valósulnak meg. Valljuk, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni" - áll a közleményben.



A Miniszterelnökség közleményében kitért arra is, hogy a konferencián mások mellett Samuel Brownback, az Amerikai Egyesült Államok nemzetközi vallásszabadságért felelős utazó nagykövete és Ján Figeµ, az Európai Unió korábbi vallásszabadságért felelős különleges megbízottja is részt vett.



MTI