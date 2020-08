Moszkva: a Minszkkel fenntartott testvéri viszonyt nem befolyásolják a választási érdekek

2020. augusztus 4. 17:16

Igaza van Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek abban, hogy Moszkva és Minszk testvéri viszonyát nem befolyásolják a pillanatnyi, egyebek között a választási érdekek - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek kedden Moszkvában.

Zaharova tapasztalt politikusnak nevezte Lukasenkát, aki nem először vesz rész választáson.



"Abban igaza van, hogy a két nép testvéri kapcsolatait nem befolyásolják a konjunkturális pillanatnyi érdekek, beleértve a választásiakat is. Erős alapot jelent számukra a történelmi közelség és a mai pragmatikus együttműködés.



Zaharova arra reagált, hogy Lukasenka hétfői, öt nappal a fehérorosz elnökválasztás előtt elmondott beszédében felszólította Oroszországot: hagyja abba a "hazudozást" a Fehéroroszágban elfogott 33 orosz ügyével kapcsolatosan és azt állította, hogy - általa meg nem nevezett erők - véres merényletet terveztek Minszk központjában. Közölte, hogy a letartóztatottak "mindent bevallottak", vagyis beismerték hogy parancsra utaztak be az országba, ahol további utasításokra kellett várniuk.



Az elnök úgy vélte, Oroszország fél elveszíteni Fehéroroszországot, mivel nem maradtak számára igazi szövetségesek. Leszögezte: Oroszország legszorosabb szövetségese lesz a jövőben is Fehéroroszországnak függetlenül attól, hogy ki lesz kormányon az egyik vagy a másik országban.



"Ami a Fehéroroszországban őrizetbe vett orosz állampolgárokat illeti - akiknek bűnösségét semmivel sem igazolták -, valamint azt a színjátékot, amit körülötük rendeztek: nem hagyjuk őket bántani és ezt Minszkben is tökéletesen tudják" - hangoztatta az orosz külügyi szóvivő.



Zahar Prilepin orosz író-politikus az RBK című lapnak kijelentette, hogy mintegy 170, a fehérorosz hatóságok által zsoldosnak nevezett és köröztetett orosz állampolgár már elhagyta Fehéroroszországot, ahol átutazóban tartózkodott egy "harmadik ország" felé. Azt állította, hogy az elfogott csoport volt az utolsó, amelynek el kellett volna repülnie, és tagjainak nem volt közük a fehéroroszországi eseményekhez.

Prilepin, aki 2017 februárja és 2018 júliusa között zászlóalj-parancsnok volt a délkelet-ukrajnai szakadároknál, korábban elmondta, hogy a Fehéroroszországban elfogottak listáján felismerte "két-három" volt harcostársa nevét.

A 33 orosz útlevéllel utazó férfit, Moszkva szerint egy biztonsági magáncég alkalmazottait, július 29-én vették őrizetbe egy Minszk környéki szanatóriumban. Előbb a Wagner orosz zsoldoscsoport tagjainak, majd katonáknak minősítették és csoportos rendzavarások előkészítésével vádolták meg őket.

A minszki orosz konzul szerint a csoport Minszk és Isztambul érintésével egy latin-amerikai országba tartott, csak "lekéste" a repülőjáratát, amelyet július 25-én kellett volna elérnie. Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette a moszkvai fehérorosz nagykövetet.

Fehéroroszországban a tervek szerint augusztus 9-én elnökválasztás lesz. A Minszkben megfogalmazott vád a gyanúsítottak megjelenését az ország területén ezzel hozta összefüggésbe. Az ukrán főügyészség 28 embert az elfogottak közül azzal gyanúsította meg, hogy a szakadárok oldalán részesei voltak a Donyec-medencei konfliktusnak.



