Az idén is lesz Kanizsai Írótábor

2020. augusztus 4. 23:12

Hagyományosan koszorúzással kezdődik majd a 68. Kanizsai Írótábor. Kicsit szerényebb körülmények között ugyan, de szeptember 3-án megtartják az idei évben is a magyarkanizsai írótábort - ismertette a ma megtartott sajtótájékoztatón Bordás Győző, a 68. Kanizsai Írótábor szervezőbizottságának elnöke, aki arról számolt be, hogy az esemény azon részeit mondják le, ahol nagyobb tömeg gyűlne össze, ám így is szép számban lesznek programok a rendezvényen.

Az esemény hagyományosan koszorúzással veszi majd kezdetét szeptember harmadikán a Népkertben, majd a Koncz-Dobó szoboregyüttesnél, ahol hivatalosan is megnyitják az írótábort. Bordás Győző, az esemény főszervezője elmondta, a megnyitó után az Art Galériában folytatódik majd a rendezvény.

- Fujkin István, horgosi születésű, Kanadában élő festőművésznek a kiállítását nyitjuk meg az Art Galériában, azt követően pedig bemutatunk egynéhány könyvet, többek között éppen a Fujkin Istvánról szóló monográfiát, amelynek a bevezetőjét Péter László képzőművész írta. A műsor vezetője Balázs-Arth Valéria lesz. Ezek után sor kerül majd az idén 80 éves Tolnai Ottó, képzőművészeti esszét tartalmazó, most megjelenő kötetének a bemutatására is - ismertette az programot a szervező.

A szintén 80 éves Domonkos István íróval készült riport vetítését is megtartják és az írótábor díját, vagyis a Vándorkulacsot is átadják majd a szervezők. Bordás Győző felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a tervezett tanácskozás ugyan elmarad, de az írók által elkészült kis esszéket ettől függetlenül várják a szervezők.

- Mindenféleképp elmarad az a tanácskozás, amelynek a témáját a múltkor már meghatároztuk és amely megint csak egy Domonkos sor volna, amely úgy hangzik, hogy: "Hazamennék, de otthon vagyok". Az írókat fel fogjuk kérni majd, hogy e-mailben írják meg a kis esszéiket és juttassák el a szervezőbizottsághoz, mi pedig azon leszünk, hogy azokat a műveket, amelyeket megkapunk a Magyar Szó művelődési rovatában közöljük is - emelte ki Bordás Győző.

A magyarkanizsai írótábor az elmúlt 68 év alatt Vajdaság egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát, amely elsősorban elősegíti az irodalmi élet résztvevőinek a személyes találkozását, de fontosak az itt megszervezett tanácskozások is, amelyek minden évben az irodalom állapotáról és a további tervekről szólnak.

Bartok Zsófia

