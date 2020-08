Egymásnak esett a DK és a Momentum

2020. augusztus 5. 12:30

A gödi polgármester ürügyén elkezdte egymás forgácsolását Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András pártja. Két évvel a választások előtt a demokraták demokratái kimutatják a foguk fehérjét.

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a gödi momentumos polgármester fideszesre akarta cserélni a város LMP-s és DK-s alpolgármestereit – írták kedd esti közleményükben Gyurcsány Ferencék. A 24.hu összefoglalója szerint a DK a levélhez mellékelt is egy alig félperces felvételt, amelyben állításuk szerint Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere arról beszél, hogy a Momentum országos vezetésével egyeztetve le kívánja váltani a szövetséges pártok (LMP és DK) alpolgármestereit, és helyettük a Fidesz önkormányzati képviselőjét nevezné ki alpolgármesternek a városban.

A DK azt is állította, hogy a hangfelvételen Balogh kijelenti, hogy a jövőben nem kíván együtt dolgozni a választást vele közösen megnyerő ellenzéki pártok által jelölt alpolgármesterekkel, hanem helyettük egy fideszes (Pintér György), egy momentumos (Andrejka Zombor) és egy független (Hlavács Judit) képviselő alpolgármesteri kinevezését támogatja, mondván, bennük „bízik annyira, hogy rájuk tudná bízni” az alpolgármesteri feladatokat és az általa kívánatosnak tartott alpolgármesterek között első helyen a Fidesz képviselőjét javasolta. Vagyis, állítja a DK, Balogh a Momentum–LPM–DK–Jobbik városvezető koalíció helyett a Momentum–Fidesz koalícióra tett javaslatot. A párt hozzátette azt is, hogy a hangfelvétel tanúsága szerint a személycserékre tett javaslatát Balogh megbeszélte a Momentum országos vezetésével is.

A Momentum szerint Gyurcsányék manipulálnak

Szerda reggel a Momentum is kiadott egy közleményt, amelyben azt állították, hogy a DK manipulált hangfelvétellel támadja Göd polgármesterét, és a párt által közzétett hanganyag tartalmával ellentétben Balogh Csaba nem akarta fideszesre cserélni a jelenlegi alpolgármestereket. A Momentum ugyancsak közzétett egy hangfelvételt, amelyről azt írták, hogy az az április 6-i beszélgetésről készült hanganyag eredeti verziója – a felvételt rövidebb, illetve hosszabb változatban is közzétették.

Ezen a felvételen arra a kérdésre, hogy „Azt tudod, hogy egy alpolgármesterre, aki helyettesít téged, mindenképp szükséged van?” Göd polgármestere úgy válaszol: „Igen. Ennek tudom javasolni igazából Pintér Gyurit, Andrejka Zombort, Hlavács Juditot. Ki az, akiben a legjobban megbíztok? És remélem, nem a Pintér Gyurit mondjátok.”

A 24.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a két felvétel közötti lényeges különbség, hogy a DK-nál a nevek után egy olyan rész következik, amelyben Balogh – állítólag – arról beszél, hogy közülük tudna választani olyan embert, akiben megbízik annyira, hogy rá tudja bízni a helyettesítést, míg a Momentum felvételénél a nevek felsorolása után nincs ilyen szöveg. A Momentum a közleményében úgy fogalmazott: őszintén remélik, hogy a DK honlapján közzétett manipulált hangfelvétel egyéni magánakció, és nem a párt hivatalos álláspontját és stratégiáját tükrözi. Azt is írták, hogy szerdán a Momentum elnöksége minden érintett párt elnökségéhez levélben fordul a gödi helyzet országos rendezése érdekében.

magyarnemzet.hu - 24.hu