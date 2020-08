Tizenkét párt és koalíció indul a montenegrói parlamenti választáson

2020. augusztus 5. 13:53

Hat párt és hat koalíció indul az augusztus 30-ai parlamenti választáson Montenegróban - közölte a Vijesti.me podgoricai hírportál szerdán, miután lejárt a listaátadás határideje.

A 620 ezres Adria-parti állam 541 200 állampolgára jogosult voksolásra a választási bizottság adatai szerint.

A közvélemény-kutatások alapján várhatóan az 1991 óta kormányzó, Milo Djukanovic államfő vezette Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) szerezheti meg ismét a legtöbb szavazatot, akár a voksok 41 százalékát is.

A felmérések szerint a legnagyobb ellenzéki szövetség, a Nyugat-barát Demokraták és a Demokrata Szövetség (Demos) koalíciójára a választópolgárok 24,5 százaléka szavazhat. A szerbbarát Demokratikus Front (DF) a voksok mintegy 16 százalékára számíthat. A többi induló támogatottsága feltehetőleg 10 százalék alatt marad. A parlamenti bejutási küszöb 5 százalék.

Az ország 2006-os függetlenné válása óta ez lesz az ötödik választás. Legutóbb 2016-ban voksolhattak az állampolgárok a 81 fős törvényhozás képviselőire. Akkor a legtöbb szavazatot a Milo Djukanovic miniszterelnök vezette Szocialisták Demokratikus Pártja kapta.

Többször is felmerült, hogy a koronavírus-járvány miatt a parlamenti választást későbbre halasztják, az illetékesek végül úgy döntöttek, erre nincs szükség, csak a kampány és a választások során is be kell tartani a szükséges óvintézkedéseket.

MTI