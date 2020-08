Ámokfutás: árokba borult az ellopott busszal egy 19 éves fiatal

2020. augusztus 5. 15:11

A Kulcsról Rácalmásra vezető úton egy busz van az árokban.

Ma reggel a Kulcs és Rácalmás között közlekedők különös helyen láthatták viszont a Volánbusz Zrt. helyi járatos csuklós buszát. A busz elhagyatottan, teljesen összetörve nyitott ajtókkal a Kulcs és Rácalmás közötti külterületi útszakaszon az árokban várja jobb sorsát. A jármű Rácalmás felé, de a menetiránnyal szemben letört faágakkal körülvéve pihen az oldalára borulva – írja a duol.hu.

Fotó: Zsedrovits Enikő/DH

A helyszínen csak annyit állapítottak meg, hogy az autóbusz jelenleg a szemrevételezés alapján totálkáros, milliós tételű károkat szenvedett. Valószínűleg eltulajdonították a külső, kulcsi telephelyről az autóbuszt, mert biztosan nem járatban történt a baleset.

Fotó: Török Tímea/DH

Konkrétumok csak a műszaki mentés után a bűnügyi helyszínelést követően állapíthatóak majd meg. Mindez a busz műszaki mentése és kiemelése után kezdődhet, amely előreláthatóan akár a déli órákig is eltarthat majd. Az éjszakai eső után a talaj szerkezete laza, ez kifejezetten nehezíti a munkálatokat a szakértők véleménye szerint. Ezért a Kulcs és Rácalmás közötti útszakaszt lezárták.

Fotó: Zsedrovits Enikő/DH

A helyszínen a Dunaújvárosi Hírlap újságírója találkozott Jobb Gyula kulcsi polgármesterrel is, aki minden települést érintő eseménynél ott van, most is saját szemével szeretett volna meggyőződni a történtekről. Arra volt kíváncsi elsősorban, hogy milyen kár érte a települést. Mint elmondta, erkölcsi biztosan, ezért is nagyon reméli, hogy nem kulcsi az elkövető. Hiszen a buszos ámokfutás beláthatatlan, akár tragikus következményekkel is járhatott volna, ha az érintett útszakaszon van szemben közlekedő – mondta el Jobb Gyula polgármester.

Frissítés – 12.30

Elloptak egy autóbuszt, amelyet később teljesen összetörve találtak – erősítette meg a Volánbusz Zrt. az MTI keddi értesüléseit.

Az MTI úgy tudja, hogy a buszt kedd hajnalban találták meg a Fejér megyei Kulcs és Rácalmás között, az árokban.

A Volánbusz Zrt. azt közölte, megdöbbenéssel észlelték, hogy a cég által üzemeltetett autóbuszt eltulajdonították, és a járműben helyrehozhatatlan kár keletkezett.

„Társaságunk az ügyben feljelentést tett. A rendőrségi eljárás folyamatban van.”

Frissítés 15.40

A dunaújvárosi rendőrkapitányság nyomozói a bejelentést követően haladéktalanul széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, melynek eredményeként azonosították és még aznap kora délután elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 19 éves kulcsi lakost, akit a rendőrkapitányságra előállítottak. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

