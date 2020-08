Szakértő: a gyenge libanoni állam is felelős a robbanásért

2020. augusztus 6. 08:52

A gyenge libanoni állam, illetve annak intézményei nem voltak képesek kezelni a helyzetet, ezért is következhetett be a keddi bejrúti robbanás - mondta Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

A kutató elmondta, az országban három nagy felekezeti tömb van: a síita, a szunnita és a keresztény; ezek egyezségen múlik az állam vezetése. Most az látható, hogy a három közösség hatalommegosztásán nyugvó rendszer működésképtelennek bizonyult, és az országot komoly gazdasági nehézségek is sújtják. Ráadásul mintegy másfél milliónyi szíriai menekült is van Libanonban.

Szalai Máté kifejtette, az államadósság a nemzeti össztermék 150 százalékát teszi ki, és hiperinfláció sújtja az országot, a libanoni font az értékének a 80 százalékát elvesztette.

Az állam gyengeségét mutatja az is, hogy egy bejrúti raktárban több ezer tonnányi, rendkívül robbanásveszélyes műtrágya-alapanyagot tároltak.

"Pontosan az a legfélelmetesebb ebben a robbanásban, hogy nem kellett hozzá egy merénylő, nem kellett hozzá egy terrorista szervezet vagy egy háború. Elég volt hozzá az, hogy a különböző állami szervezetek egyszerűen nem tudtak egymással kommunikálni" - fogalmazott.

MTI - M1