A bíróság leállíttat két városligeti építkezést

2020. augusztus 6. 09:41

A bíróság leállított két városligeti építkezést. A Fővárosi Törvényszék a napokban meghozott, másodfokú, jogerős ítéletében megsemmisítette a Városligetbe tervezett Magyar Innováció Házának, és a Dózsa György úti mélygarázsnak az építési engedélyét – közölte lapunkkal Várnai László.

A XIV. kerületi független önkormányzati képviselő által vezetett CivilZugló Egyesület azzal az indokkal perelte be a Városliget Zrt.-t, hogy nem kaptak választ arra, az említett beruházások milyen környezeti terhelést jelenthetnek. A képviselő arra is kitért, hogy hasonló okból az új Magyar Nemzeti Galéria és az új Néprajzi Múzeum kapcsán is pereskednek, ám ezek esetében nem az építkezés leállítása a céljuk, hanem az épületek jelentette környezeti terhelés felmérése és nyilvánossá tétele.





