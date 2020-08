Bejrút - Négy napot kaptak a nyomozók, hogy megtalálják a felelőst

2020. augusztus 6. 23:02

Négy napot kaptak a robbanás felelőseinek felkutatására a libanoni nyomozók – írta az Al-Dzsazíra pánarab csatorna hírportálja.

Folytatódnak a mentési műveletek a kedd esti bejrúti robbanás túlélőinek feltárása érdekében: a helyi Vöröskererszt tagjai katonák és önkéntesek segítségével igyekeznek felkutatni a még a kikötő közelében lévő összedőlt épületek romjai között lévő sebesülteket. A legfrissebb adatok szerint a detonációban legalább 157 ember vesztette életét, a sérültek száma pedig meghaladja az ötezret, de a tisztviselők arra számítanak, hogy ez a szám növekedni fog, ugyanis rengeteg embert tartanak még mindig eltűntként nyilván.

Mihamarabb felelősöket akarnak

Közben az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió portálja saját forrásaira hivatkozva azt írja: a helyi nyomozók négy napot kaptak arra, hogy előállítsák a rendkívüli mulasztás eredményeként bekövetkezett detonáció felelőseit. Mint ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta: Michel Aoun libanoni államfő már szerdán ígéretet tett, hogy minden részletre kiterjedő vizsgálatot indítanak az ügyben, az elnök emellett pedig a kéthetes katasztrófahelyzet kikiáltását is indítványozta. Az Al-Dzsazíra egyébként úgy tudja, hogy a bejrúti kormány már több kikötői tisztviselő házi őrizetét is elrendelte, a hatóságok pedig azt próbálják kideríteni, hogy ki lehet felelős a több tucat ember életét követelő gondatlanságnak.

Mint ismeretes, a robbanást egy orosz hajóról elkobzott, 2750 tonnányi ammónium-nitrátot tartalmazó rakomány, illetve az annak közvetlen közelében lévő tűzijátékraktár eddig ismeretlen okokból történő berobbanása okozta. Kiszivárgott dokumentumok szerint vámtisztviselők többször kezdeményezték a rakomány elszállítását, de nem történt intézkedés az ügyben.

Macron a helyszínre sietett

DALATI NOHRA / via REUTERS

Közben Bejrútba látogatott a francia elnök. Franciaország politikai és gazdasági befolyása mindenkor rendkívül jelentősnek számított az első világháborút követően a francia mandátumterületekhez tartozó, függetlenségét 1943-ban elnyerő Libanon felett, nem meglepő tehát, hogy Emmanuel Macron az első külföldi vezető, aki a katasztrófa helyszínére látogatott. A francia elnököt a Twitteren közzétett videók szerint óriási, feldühödött tömeg kísérte a belváros utcáin, akik a mielőbbi belpolitikai változások támogatását sürgették.

Emmanuel Macron hangsúlyozta: Libanonnak mielőbb politikai reformokra van szüksége, máskülönben az ország tovább süllyed.

AFP

A francia államfő azt is nyomatékosította, hogy a francia segítség nem kerülhet korrupt kezekbe. Hozzátette: új politikai megállapodást szorgalmaz a libanoni vezetők között. Ígérete szerint egyébként valamennyi politikai erővel asztalhoz fog ülni a közeljövőben, és új alkura fogja kérni őket.

Ahogy arról a robbanást túlélő libanoni szemtanúk a Magyar Nemzetnek beszámoltak, a libanoni főváros szinte a földdel vált egyenlővé, többen egyszerűen azt hitték, hogy atomrobbanás történt.

magyarnemzet.hu