Még egy kanadai állampolgárt halálra ítéltek Kínában, neve: Ye Jianhui

2020. augusztus 7. 09:31

Csütörtök után pénteken is halálra ítéltek egy kanadai állampolgárt Kínában kábítószer előállításának és szállításának bűntette miatt.

A dél-kínai Kuangtung Fosan városának középfokú bírósága pénteken egy internetes oldalon közzétett közleményben jelentette be az ítéletet, amelyet a legfelsőbb bíróságnak még jóvá kell hagynia.



A közlemény szerint a Ye Jianhui néven azonosított kanadai állampolgárt egy kínai társával együtt ítélték halálra és vagyonelkobzásra kábítószerek előállítása és szállítása miatt. Négy társukra hét évtől életfogytig tartó börtönbüntetést, vagyonelkobzást, illetve pénzbírságot szabtak ki.



Csütörtökön a tartomány székhelyén, Kantonban (Kuangcsou) egy másik kanadai állampolgárt is halálra ítéltek kábítószer előállításának bűntette miatt. Tavaly szintén két kanadai állampolgárt ítéltek halálra két, egymástól független kábítószeres ügyben. Az ítélet ellen mindkét esetben fellebbezést nyújtottak be.



Kína és Kanada kapcsolata feszültté vált, miután a kanadai hatóságok 2018 végén amerikai kérésre őrizetbe vették Meng Van-csout, a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat pénzügyi igazgatóját. Röviddel Meng elfogását követően Kínában két kanadai állampolgárt vettek őrizetbe, de Peking tagadja, hogy ennek köze lenne Meng ügyéhez. Michael Kovrig korábbi diplomata és Michael Spavor üzletember ellen idén júniusban kémkedés miatt emeltek vádat.



MTI