Várja az iskolakezdést segítő adományokat a Katolikus Karitász

2020. augusztus 7. 11:15

Szeptember közepéig várja az adományokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű országos segélyprogramja.

Tizedik éve indították útjára az iskolakezdést segítő programot, amellyel évente mintegy 10 ezer gyermeket tudnak támogatni - hangsúlyozta Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Az akciót a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint a Karitász honlapján online lehet támogatni, emellett a központi bankszámlán "iskolakezdés" megnevezéssel is várják az adományokat - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából 100 kárpátaljai és vajdasági első osztályos gyermekhez is eljuttatnak tanszereket és iskolatáskákat.



Kiemelte, hogy egy hívás egy színesceruza-készletet, 10 hívás egy iskolatáskát, 1000 hívás 100 gyermek támogatását jelenti. Emellett jó állapotú tárgyi adományokkal, például iskolatáskákkal is lehet segíteni a gyerekeknek. A szervezet célja, hogy az országos összefogással évről évre több gyermeknek segíthessenek az iskolakezdésben.

Écsy Gábor - komlomedia.hu



Hangsúlyozta: az iskolakezdéshez szükséges adományokra mindig nagy szükség van, különösen a nagycsaládoknál, ahol a több gyerek beiskolázása jelentős kiadással jár. A támogatások, tanszerek átadása augusztus végén és szeptember elején, az iskolakezdés első napjaiban lesz.



MTI