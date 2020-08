Diplomaátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

2020. augusztus 7. 12:45

Rendhagyó körülmények között zajlott idén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó ünnepsége, hisz a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó szabályok miatt nem lehetett egy szép, közös ünnepséget szervezni, mint korábban, amelyen részt vehettek s együtt örülhettek a végzősökkel a szülők, barátok. Így idén több részletben zajlott a diplomaátadó. Valami azonban nem változott: ezúttal is Isten házában tartották meg a rendezvényt, hogy az Úr áldását kérve indulhassanak útjukra az intézmény végzősei.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának (korábban Felsőfokú Szakképzési Intézetének) keddi ünnepségét követően – melyre a beregszászi római katolikus templomban került sor – szerdán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapképzésben (BA/BSc) résztvevő 109 végzőse mellett csütörtökön 57 mesterképzést (MA/MSc) sikeresen teljesítő szakember vehette át oklevelét a református templomban. Mindegyik alkalom ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. Az igét Molnár János római katolikus püspöki helynök, Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze, Marosi István, a főiskola görögkatolikus lekészség lelkésze hirdette.

Korábban: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén, az alap- és mesterfokot teljesítők oklevelének átadásán – ami szintén rendhagyó volt, hisz a végzősök az intézmény névadójához méltó új ünnepi viseletben vehették át diplomájukat – Csernicskó István hangsúlyozta: bár a járvány miatt kialakult helyzet sok mindent elvett tőlünk, de a megszerzett tudás és a közösen átélt élmények megmaradnak. A megbízott rektor nagyra értékelte a tanárok, diákok munkáját, teljesítményét, amit az eddig ismeretlen online oktatásban és államvizsgán nyújtottak. Mindamellett a végzősök felé intézett szavaiban hangsúlyozta: életükben a neheze még most jön.

A sikerhez vezető utat mindenkinek saját magának kell kitaposnia. Mindamellett abbéli reményének adott hangot, hogy az intézményben megszerzett tudás, felkészítés segít ebben.





Potápi János Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár levélben küldött köszöntőjében nagyra értékelte a kárpátaljai magyarság tudományos, szellemi és kulturális központjává vált Rákóczi Főiskola munkáját, ahol immáron több mint negyedszázada minőségi anyanyelvű felsőoktatás, hagyományaink, nemzeti értékeinknek átörökítése folyik. Az államtitkár a végzősöknek küldött üzenetében a kárpátaljai magyar közösségért való felelősségükre is felhívta a figyelmet.

A karantén bebizonyította, mennyire szükségünk van egymásra, fogalmazott Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki videóüzenetben köszöntötte a végzősöket és a főiskola munkatársait. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke egy stabil, fejlődő Ukrajna, hiszen egy jó szomszédnál kevés jobb dolog létezik. Mindamellett kiemelte, Ukrajnának garantálnia kell a kárpátaljai magyarság biztonságát, jogaik tiszteletben tartását, az anyanyelven való oktatást, valamint a magyar nyelvhasználat lehetőségét a mindennapi életben. A Rákóczi Főiskola az egyik legszebb példája annak, hogy mit érhetünk el a közös munka, a békés együttműködés során, hisz itt egy európai színvonalú intézményt jött létre, amely a kontinens bármely pontján megállná a helyét, fogalmazott Maruzsa Zoltán.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskola Jótékonysági Alapítvány, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a magyar nemzetet ért nagy sorsfordulóira emlékeztetve arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereszténység felvétele óta számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de minden nehézség ellenére mindezidáig megmaradtunk, itt vagyunk. Megmaradásunk érdekében a mostani friss diplomások feladata, hogy – a főiskolán megszerzett tudásuk mellett –

megőrizzék, megóvják és továbbadják hagyományainkat, keresztény értékeinket,

fogalmazott az elnök.

Orosz Ildikó, a főiskola elnök asszonya – Wass Albertet idézve – az őrállók felelősségteljes feladatára hívta fel a figyelmet.

Arra, hogy a kisebbségi létben háromszorosan többet kell teljesítenünk. Gratulált ahhoz, hogy a most végzősök nehéz időkben is kiállták a próbát. Arra kérte a végzősöket, hogy vállaljanak missziót, és a szórványtelepüléseken (is) legyenek a magyar nyelvű oktatás szócsövei, a magyar kultúra, nemzeti értékeink továbbadói.

Kovács Erzsébet

karpatinfo.net