Elhunyt Brent Scowcroft volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó

2020. augusztus 7. 18:48

Virginiai otthonában péntekre virradóra 95 éves korában elhunyt Brent Scowcroft volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó - jelentette be pénteken Jim McGrath, a család szóvivője.

Scowcroft Bushsal 1990-ben - ft.com

A mérsékelt republikánusként számon tartott Scowcroft két amerikai elnöknek - Gerald Fordnak és George H. Bushnak - is nemzetbiztonsági tanácsadója volt, s több mint négy évtizeden keresztül részese a külpolitika alakításának Washingtonban.



Scowcroft Richard Nixon kíséretében volt az elnök 1972-es kínai látogatásakor, felügyelte az amerikai katonák evakuálását Vietnamból a Ford-kormányzat idején 1975-ben, részt vett a stratégiai fegyverzetek korlátozásáról folytatott amerikai-szovjet tárgyalások előkészítésében Jimmy Carter elnök mellett 1979-ben, tanácsadója volt Ronald Reagannek az interkontinentális ballisztikusrakéta-program kidolgozásában, és őt tartják az 1991-es öbölháborúban idősebb Bush elnök által követett stratégia egyik kidolgozójának is.



Egyike azoknak a külpolitikai szakértőknek, akik részt vettek a Szovjetunió szétesése utáni, posztkommunista Oroszországgal kapcsolatos amerikai politika kialakításában. Azon kevés vezető republikánus közé tartozott, aki ellenezte Irak lerohanását 2003-ban. Emlékezetes a The Wall Street Journal című lapban akkoriban megjelent véleménycikke, amelynek címe - Irak akkori vezetőjére utalva - az volt: Ne támadjátok meg Szaddámot!



Amerikai sajtóinformációk szerint részt vett Barack Obama elnök nemzetbiztonsági csapata "összeválogatásában" is.



A Columbia Egyetemen végzett Scowcroft több könyvet írt, több egyetemen oktatott, 1993-tól pedig saját tanácsadó céget működtetett.



MTI