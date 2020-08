Törvényben szabályozná a Facebook általa kifogásolt gyakorlatát a Mi Hazánk

2020. augusztus 7. 19:34

Törvényjavaslatot nyújt be a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook általa kifogásolt gyakorlatának szabályozására. Toroczkai László pártelnök az MTI-hez pénteken eljuttatott videójában ezt azzal indokolta, hogy megítélésük szerint az amerikai tulajdonú cég "nagyon durva politikai cenzúrát" alkalmaz.

Hozzátette: Magyarországon a Facebook hasonló nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mint az Egyesült Államokban a TikTok kínai tulajdonú videomegosztó.



"A Facebook beavatkozik a választásokba és nagyon durva politikai cenzúrát, véleménydiktatúrát alkalmaz", amely a legkeményebben éppen a Mi Hazánkat sújtja - jelentette ki Toroczkai László.



A pártelnök közölte: elfogadhatatlannak tartják, hogy a Facebook elérhetetlen a magyar állampolgárok számára, ha valamilyen jogsérelem éri őket. Ezért olyan törvényjavaslatot nyújtanak be az Országgyűlésnek, amely a Facebookot kötelezné arra, hogy magyar állampolgárságú képviselőjük legyen Magyarországon. Továbbá a javaslat kötelezné arra is a Facebookot, hogy magyarországi szervereken tárolja a magyar állampolgárok adatait.



A Mi Hazánk "óriási nemzetbiztonsági kockázatnak" tartja, hogy ma már a Facebookon keresztül kommunikálnak a politikusok, az oktatási intézmények, vagy éppen a kormány, a rendőrség és a katasztrófavédelem - mondta Toroczkai László, hozzátéve: minden létező adat, akár privát beszélgetések külföldön, egy magáncég szerverein vannak. Ezekkel szerinte bármikor, bárhogyan visszaélhetnek.



Közölte: törvényben szabályoznak azt is, hogy ha a magyar bíróság úgy döntene, el kell távolítani a Facebookról egy jogsértő tartalmat, akkor a közösségi oldal üzemeltetőjének erre 24 óra állna rendelkezésére.



"Szűnjön meg végre az a gyakorlat, hogy a Facebook külföldről, távolról egy állam fölött álló szervként avatkozik be a magyar belpolitikába" - mondta Toroczkai László.



A Magyar Nemzet korábban azt írta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint sérti a szólásszabadságot és az információáramlást a Facebook hullámszerű, indokolatlan személyesprofil-felfüggesztési gyakorlata.

Péterfalvi Attila ezért javaslatot tett arra, hogy a kormány alkosson a közösségi médiáról olyan jogszabályt, amely szerint csak alapos indokkal lehet felfüggeszteni közösségi profilokat, és a magyar hatóságok felülbírálhatják a felfüggesztések jogosságát.

MTI