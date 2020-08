Gyors volt a Juventus, máris megvan az új vezetőedző

2020. augusztus 9. 14:02

Miután a Juventus kiesett a Bajnokok Ligájából, az olasz bajnok klub menesztette Maurizio Sarri vezetőedzőt, és néhány óra múlva a vezetőként tapasztalan egykori klasszist, Andrea Pirlót nevezte ki a csapat élére.

Igazi villámkarrierrel büszkélkedhet Andrea Pirlo. A korábbi klasszis futballista tíz napja lett a Juventus második csapatának a vezetőedzője, és alig tartott néhány edzést, máris az első csapat kispadján találta magát. Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a Juventus péntek este kiesett a Bajnokok Ligájából, és a vezetés emiatt szombaton menesztette Maurizio Sarrit, este pedig kinevezte a lényegében semmilyen vezetői tapasztalattal nem rendelkező, de a klubban játékosként mindent megnyert Andrea Pirlót.

Sajtóhírek szerint Sarri helyére Mauricio Pochettino volt az első számú kiszemelt, ám megszerzéséről hamar lemondott a klub, miután az argentin havi egymillió euró fizetési igényt jelölt meg.

Arról egyelőre nincs információ, hogy Pirlo milyen hosszú időre szóló szerződést írt alá a Juventusnál, ahol játékosként 2011 és 2015 között szerepelt, és négy bajnoki címet, egy Olasz Kupát és két olasz Szuperkupát nyert.

Az olasz válogatottban 116 mérkőzésen 13 alkalommal eredményes, és 2006-ban világbajnoki címet szerző korábbi remek középpályás a Milannál eltöltött tíz éve alatt a két bajnoki cím, egy-egy Olasz Kupa és Szuperkupa mellé két Bajnokok Ligája-diadalt is magáénak tudhatott. Korábban pedig megfordult az Internél, a Bresciánál és a Reggianánál is, míg hosszú játékoskarrierjét az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS) szereplő New York Citynél zárta.

Kevés edzőt fogadtak ilyen szeretettel a történelemben

Gianluigi Buffon és Andrea Pirlo ketten együtt majdnem háromszáz válogatottsággal rendelkeznek, no és az sem mellékes, hogy mindketten világbajnokok. Könnyeket csal a Juve-szurkolók szemébe az az Instagram-poszt, amellyel a csodakapus üdvözölte egykori játékostársát, miután utóbbit kinevezték a Juventus edzőjének Maurizio Sarri menesztése után.

Gianluigi Buffon szívet melengető Instagram-bejegyzéssel fogadta barátját és világbajnok társát, Andrea Pirlót a Juventus kispadján:

A két jó barát Fotó: Facebook.com

Akkor most már Misternek kell szólítsalak? Így szól a tréfás képaláírás, de aztán jön a szívből jövő jókívánság: Sok szerencsét ehhez az új kihíváshoz!

A 42 éves Buffon egy évvel idősebb a 41 éves Pirlónál, aki most az edzője lett az elnyűhetetlen kapusnak. Ketten együtt 292 válogatottságot számlálnak, ebből 176 Buffoné, amivel csúcstartó Olaszországban; Pirlo ezen a listán az ötödik.

Kettejük legnagyobb közös élménye nyilvánvalóan a 2006-os németországi világbajnokság döntője volt a berlini Olympiastadionban, amely után Pirlót megválasztották a meccs emberének, Buffont pedig a vb legjobb kapusának.

magyarnemzet.hu