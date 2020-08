A fertőzött játékosok miatt nem utazott el Lisszabonba az Atlético Madrid

2020. augusztus 10. 13:52

A vasárnap kitudódott két pozitív koronavírus-teszt miatt, a korábbi tervekkel ellentétben, az Atlético Madrid nem utazott el hétfőn Lisszabonba a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcas döntőjére. A klub egy napja jelentette be, hogy a 93 fős küldöttség két tagjának pozitív lett a tesztje, de a nevüket nem hozták nyilvánosságra. A spanyol sajtó úgy tudja, hogy két játékosról van szó, ezt azonban az Atlético nem erősítette meg, csak annyit közölt, hogy az érintettek házi karanténba kerültek.

A hétfő délelőtti edzés elmaradt, utazás helyett a delegációra újabb tesztek várnak a nap során a majadahondai edzőközpontban, és egyelőre nem tudni, hogy mikor kel útra a társaság Portugáliába. Ami a további forgatókönyveket illeti, az európai szövetség (UEFA) jelenlegi szabályozása szerint ha egy csapat nem tud kiállni egy BL-mérkőzésre, akkor a másik fél jut tovább.

Az UEFA koronavírusra vonatkozó új kódexe alapján ugyanakkor egy gárda akkor is pályára léphet, ha rendelkezik 13 egészséges játékossal - köztük egy kapussal -, ám ez az útmutatás csak a következő szezontól érvényes. Emellett a helyi, jelen esetben a portugál hatóságok jóváhagyása is szükséges a meccs lebonyolításához. A spanyol csapat csütörtökön a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató német RB Leipziggel találkozik a BL negyeddöntőjében. A meccs elhalasztása valószínűtlennek tűnik a nyolcas döntő feszített menetrendje miatt, mivel jövő kedden és szerdán már az elődöntőkre kerül sor Portugáliában.

MTI