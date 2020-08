Vasárnap kezdődik a Nemzeti Vágta idei versenysorozata

2020. augusztus 11. 13:36

Az első, gyenesdiási előfutammal vasárnap kezdődik meg a Nemzeti Vágta idei versenysorozata, a döntő a tervek szerint október 10-11-én lesz a budapesti Hősök terén.

Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke (j) és Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a versenysorozatról tartott sajtótájékoztatón a Nemzeti Lovardában 2020. augusztus 11-én. A verseny a gyenesdiási előfutammal augusztus 16-án kezdődik, a döntő a tervek szerint október 10-11-én lesz a budapesti Hősök terén. MTI/Bruzák Noémi

A lovasok országszerte nyolc településen mérhetik össze tudásukat a Nemzeti Vágta előfutamain szeptember 26-ig. Idén két új helyszínen, Vácdukán és Orosházán is tartanak előválogatót, a Kishuszár Vágtát hét helyszínen rendezik meg - mondta el Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a rendezvénysorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke kiemelte: úgy készülnek, hogy megvalósulhat a Nemzeti Vágta budapesti döntője, de hogy közönséggel vagy anélkül, azt majd a hatóságokkal és az operatív törzzsel való egyeztetések döntik el.



A 2020-as Nemzeti Vágta gróf Andrássy Gyula előtt tiszteleg.



A vasárnapi gyenesdiási megmérettetést követően augusztus 20-án Orosházán, 21-én Zircen, 29-én Érden, 30-án Hernádkak-Belegrádban, szeptember 12-én Sarkadon, 19-én Hevesen, 26-án pedig Vácdukán rendeznek előfutamot.



Minden helyszínről az első négy helyezett indulhat a budapesti döntőben, az elővágta rendezői pedig további két települést juttathatnak be.



A négy határon túli - vajdasági, felvidéki, muravidéki és székelyföldi - elővágta rendezői három-három települést küldhetnek a Hősök terére.



A Kishuszár Vágták előfutamairól az első és második helyezettek jutnak a döntőbe, valamint további négyen szabadkártyával kerülhetnek be - mondta el a versenyigazgató, hozzátéve: a verseny győztese 5 millió forint jutalomban részesül.



MTI