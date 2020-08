A Fidelitas a DK nyári táborának bejáratánál tart felvilágosító kampányt

2020. augusztus 11. 13:54

A Fidelitas felvilágosító kampányba kezdett Balatonlellén, hogy felhívja a Demokratikus Koalíció (DK) nyári egyetemére érkező fiatalok figyelmét arra, mi történt a pártelnök, Gyurcsány Ferenc kormányzása idején - jelentette be Illés Boglárka, a Fidesz ifjúsági társszervezetének elnöke az egyik balatonlellei strand előtt tartott sajtótájékoztatóján kedden.

A hvg.hu illusztrációja "A szemkilövés dialektikája" című cikkhez

A kampány részeként a strandbejárat közelében elhelyezett óriáskivetítőn mutatnak be a 2006-os kormányellenes tüntetéseken készült, rendőri brutalitásról szóló képsorokat, és hangfalakból hallható Gyurcsány Ferenc elhíresült őszödi beszéde.

Polgárverés a forradalom 50. évfordulóján - fideszfigyelo.blog.hu



A sajtótájékoztató alatt féltucatnyi fiatal tartott egy-egy képet, amelyek a DK elnökének kormányzása alatti visszásságokat, megvonásokat kívánta felidézni.





A polgárverés egyik sérültje - fideszfigyelo.blog.hu

Illés Boglárka azt mondta, hogy amikor Gyurcsány Ferenc vezette a kormányt, egyebek közt "egekbe szökött" az államadóság, elvették a 13. havi nyugdíjat, elvették az otthonteremtési támogatást, megadóztatták a vállalkozókat, és a rezsi is folyamatosan nőtt. Hangsúlyozta, fontos erre felhívni a fiatalok figyelmét, ezért indították a "szembesítő" kampányukat, amely online is zajlik hétfő óta. Beszélt arról is, hogy az interneten látható videójuk Gyurcsány Ferenc "tíz főbűnét" idézi fel.

Futballcsapatnyi rendőr egyetlen áldozatra a 2006 októberi polgárverésen - fideszfigyelo.blog.hu



Balatonlellén a keddi napon tart a kivetítőn, kihangosítással zajló kampány, ami ezt követően az online térben folytatódik - mondta a Fidelitas elnöke.

MTI