Az onkológiai misszió reményt ad a rák elleni küzdelem harmonizálásához

2020. augusztus 11. 14:25

Az európai onkológiai misszió azzal a reménnyel kecsegtet, hogy összehangolt ellátórendszer alakul ki a kontinensen a rák elleni küzdelemben - mondta az emberi erőforrások minisztere keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kásler Miklós - wikipedia

Kásler Miklós felidézte: számítások szerint 2040-re a rák miatti esetszámok Európában hárommillióról négymillióra nőnek, ezért az Európai Bizottság elhatározta, hogy újjászervezi az ellátórendszert és ennek érdekében elindította az európai onkológiai missziót.



A bizottság felkérésére az Európai Onkológiai Akadémia - európai testületekkel, vezető rákkutatókkal, szakpolitikusokkal, klinikusokkal és civil szervezetekkel folytatott konzultációt követően - átfogó ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek kiterjednek a rákkal kapcsolatos megelőzésre, a terápiára, a rehabilitációra és a kutatásokra egyaránt - ismertette.



A miniszter előrevetítette, hogy az eurómilliárdos nagyságrendű európai uniós programban a kutatások is egységessé válnak, Magyarország pedig elfoglalhatja benne az elmúlt évtizedes munkájával kivívott méltó helyét a tudós világban.



Az ajánlásokban érintett Magyarország az Emmi és az Országos Onkológiai Intézet révén, amely Kelet-Közép-Európa egyedüli legmagasabb szinten akkreditált onkológiai centruma - mondta a miniszter, aki Nagy Péterrel, az intézet tudományos igazgatójával maga is részt vett az ajánlások megfogalmazásában.



Kásler Miklós arról is beszélt, hogy az Európai Onkológiai Akadémia teljes jogú partnerként fogadta el a Magyarország által kezdeményezett, 2018-ban létrehozott Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiát, amely 21 ország összefogásával a kutatást, a megelőzést és az oktatást harmonizálja a régióban.



A miniszter közölte: a program összetettsége miatt a részleteit több alkalommal, a tömegkommunikációs eszközök révén is tervezik megismertetni az emberekkel és a tudóstársadalommal.



MTI