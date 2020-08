Szűkebb programmal, de megtartják a Székesfehérvári Királyi Napokat

2020. augusztus 11. 14:34

A korábbi években megszokottnál szűkebb programkínálattal, de az ünnephez méltó keretek között megtartják idén is a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozatát augusztus 14. és 23. között.

A programokat bemutató keddi sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy az eseménysorozat egyfajta tisztelgés Székesfehérvár történelmi múltja előtt. Hozzátette: minden szabályt betartanak a rendezvényen, amely reményei szerint - bár a koronavírus-helyzet miatt szűkített programot kínál majd - így is tartalmas szórakozást nyújt a közönségnek.



Cser-Palkovics András megjegyezte, hogy a szigorú előírások betartása miatt bizonyos programok elmaradnak, és lesznek olyanok is, amelyeket a megváltozott körülményekhez igazítanak. Ilyen lesz a szertartásjáték, amelyet ezúttal nem a Nemzeti Emlékhelyen, és kisebb közönség előtt mutatnak be.



Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója elmondta, hogy a rendezvénysorozat egyik csúcspontjának számító Koronázási Szertartásjáték idén az Aranybulla kihirdetésének helyén, a Csúcsos-hegyen lesz megtartva mindössze 300 fős nézőközönség előtt. A középkori misztériumjátékokat megidéző színpadon augusztus 21. és 23. között az egyik legmisztikusabb és legtragikusabb sorsú uralkodó, IV. Kun László életútja elevenedik meg.



A főszereplőt a frissen a Vörösmarty Színházhoz szerződött Sarádi Zsolt alakítja.

Az uralkodó gyerekkori énjét Szikora Ármin János, édesanyját, Kun Erzsébetet Varga Gabriella, míg Kézai Simont Mihályi Győző formálja meg.

Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője a programok közül kiemelte a Király(ny)i Napok mini néptáncfesztivált, amelyet a hagyományokkal ellentétben külföldi fellépők nélkül a Táncházban tartanak az Alba Regia Táncegyüttes csoportjainak közreműködésével.

A négynapos fesztiválon fellép Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Coco Loco együttes, a folkkocsmában pedig a Tilinkó és a Galiba zenekar muzsikál majd.



Szólt arról is, hogy augusztus 21. és 23. között a középkor "beköltözik" a belvárosba: a Várfal parktól a Zichy ligetig sok helyen lesznek hagyományőrző csoportok, amelyek bemutatják a tábori életet, illetve harcászati és fegyverbemutatókkal is szórakoztatják a nézőket. Emellett régizenei előadások, középkori vásár, kézműves foglalkozások és lovagi torna várja az érdeklődőket.



A Székesfehérvári Királyi Napok alatt több helyszínen is kertmozi várja a nézőket: a Zichy ligetben, a Malom utcai Táncház udvarán és a városháza díszudvarán is lesznek esténként ingyenes filmvetítések. A Fricsay Richárd katonazenekari találkozó elmarad, helyette a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar ad térzenét a belvárosban.



Szent István ünnepén, augusztus 20-án a látogatók a belváros több pontján találkozhatnak a királyi óriásbábokkal, lesz középkori, élő szereplős óriás sakkelőadás is, amelynek keretében felidézik a muhi csatát.

