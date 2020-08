Koronavírus - Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe!

2020. augusztus 11. 15:26

Az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek: a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe - írta a Koronavírus Sajtóközpont a koronavirus.gov.hu oldalon kedden.

Kiemelték: az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették azokat elég komolyan, és elmentek családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek.



A kockázatos külföldi utazások kerülése, az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha "továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön" - írták, hozzátéve: "ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését".



Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett a koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet - ismertették.



Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, azt kérik, maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a kikérdezés alapján felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (például nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről - fejtették ki.



"A magyar emberek együttműködésének köszönhetően a védekezés első szakaszában jól működött ez az éberség, a fegyelem és a másokért érzett felelősség, és ha ezt továbbra is betartjuk, akkor elkerülhető, hogy újabb, az életünket megnehezítő korlátozásokra kerüljön sor" - írta a Koronavírus Sajtóközpont.

MTI