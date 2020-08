A minszki rendőrség őrizetbe vette a Belsat TV hat munkatársát

2020. augusztus 11. 19:39

A fehérorosz rendőrség a vasárnapi elnökválasztás után őrizetbe vette a Lengyelországból sugárzó, fehérorosz nyelvű Belsat (Bielsat) TV hat újságíróját - közölte kedden a csatorna igazgatója, Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Az őrizetbe vettek között van egy operatőr, valamint két újságírónő, akik kollégájukat a minszki kerületi belügyi hivatal környékén keresték - közölte a PAP hírügynökséggel Romaszewska-Guzy.



A Belsattal együttműködő egyik rendezőt előzetes letartóztatásba helyezték, és ismeretlen helyre vitték. Fogva tartják a tévécsatorna egy oknyomozó újságíróját is, egy másik munkatársát pedig tíz napra letartóztatták - közölte a tévéigazgató.



A Belsat tévé második operatőrjével megszűnt a kapcsolat, nem kizárt, hogy bujkál - számolt be Romaszewska-Guzy.



Emellett Grodno városában a helyi börtön előtt súlyosan bántalmaztak egy, a kollégáit kereső újságírót, aki a lengyel kisebbségi adás számára dolgozik - mondta el.



A Belsat már vasárnap este közölte: a Minszkben őrizetbe vett több külföldi újságíró között van a Belsat két munkatársa is. Az értesülést megerősítette a BBC News orosz szerkesztősége is.



A Belsat tévécsatornát a lengyel külügyminisztérium hozzájárulásával, a fehéroroszországi demokratikus ellenzék kérésére hozták létre 2007-ben. A műholdas közvetítéssel üzemelő, főleg híreket sugárzó tévét a lengyel közszolgálati televízió működteti. Alapító igazgatója, Agnieszka Romaszewska-Guzy az 1989 előtti lengyelországi antikommunista ellenzék aktív tagja volt, akárcsak a Szolidaritás mozgalom legendás alakjai közé tartozó szülei, Zofia és a 2014-ben elhunyt Zbigniew Romaszewski, aki sokáig szenátor volt.



A fehérorosz állami választási bizottság előzetes eredményei szerint Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő 80,08 százalékot, míg Cihanouszkaja 10,9 százalékot szerzett a vasárnapi elnökválasztáson. Vasárnap és hétfő este országszerte erőszakos tüntetések robbantak ki. Ezekben legalább egy tiltakozó életét vesztette, és sokan - köztük a biztonsági erők tagjai közül is néhányan - megsebesültek. Vasárnap mintegy háromezer, hétfőn pedig több mint kétezer tüntetőt vettek őrizetbe.

Agnieszka Romaszewska-Guzy - belsat.eu

Lukasenka hétfőn azt állította, hogy külföldről - Lengyelországból, Nagy-Britanniából és Csehországból - irányították a vasárnap esti tüntetéseket. Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter alaptalannak nevezte a vádat.

MTI