Halálos tömegverekedés Indiában egy Mohamed prófétát sértő poszt miatt

2020. augusztus 12. 13:58

Hatvan rendőr megsérült Indiában, miután egy Mohamed prófétát sértő Facebook-bejegyzés miatt a feldühödött tömeg rendőrőrsre támadt.

Két ember meghalt, mert tömegverekedés tört ki rendőrök és tiltakozók között a dél-indiai Bengaluruban egy Facebook-bejegyzés miatt kedd este, amely a felháborodott tiltakozók szerint sértette Mohamed prófétát. A támadásban mintegy hatvan rendőr megsérült, mert a feldühödött tömeg megtámadott egy rendőrőrsöt, járműveket is felgyújtott, és megtámadta annak a helyi politikusnak a házát is, akinek az unokaöccse a szerintük sértő bejegyzést közzétette. Nem tudni pontosan, hogy mi volt a bejegyzésben.

A rendőrség éles lőszert és könnygázt is bevetett, hogy feloszlassa a feldühödött tömeget. Legalább hárman súlyosan megsérültek, és a halálos áldozatok halálát is lövések okozták. A helyi rendőrség bejelentette, hogy a helyi politikus unokaöccsét a bejegyzés miatt őrizetbe vették, és rajta kívül még mintegy száz embert letartóztattak zavargásban való részvétel és szándékos gyújtogatás gyanújával. Bengaluru, az egykori Bangalore az indiai Szilícium-völgyként is ismert, és a városban jelentős muzulmán közösség él.

MTI nyomán