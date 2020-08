Vasúti szerelvényeken próbáltak meg bejutni a migránsok

2020. augusztus 12. 14:48

A kelebiai határrendészeti igazgatóság rutinos csapata minden potyautastrükköt ismer, egyetlen vonat sem haladhat át az ellenőrzésük nélkül.

Mozgalmas éjszakájuk volt augusztus 11-éről 12-ére virradóra a kelebiai határrendészeknek. Három órán belül három, Szerbia felől érkező tehervonaton is találtak potyautasokat. Először az augusztus 11-én, 22 óra 45 perckor belépő tehervonat egyik vagonján vettek észre négy férfit, akik az ütközőkre, illetve a tehervagon fékezőfülkéjébe felkapaszkodva próbáltak meg bejutni Magyarország területére. A fiatal, 20-30 év körüli férfiak marokkói, líbiai és palesztin állampolgárnak vallották magukat, de semmiféle iratuk nem volt. A rendőrök előállították őket a kelebiai határrendészeti kirendeltségre.

A nyomozók még el sem kezdhették a kihallgatásokat, amikor a járőrök jelezték, a 23 óra 50 perckor beérkező tehervonaton is érkezett három férfi. Ezek a potyautasok afgánnak vallották magukat, őket is elfogták. Kétórás nyugalom után kiderült: az augusztus 12-én, a határon aznap áthaladó első vonat sem volt üres, egy vagon ütközőjén két újabb illegális bevándorló lapult, ők is azt állították a tolmácsnak, hogy Afganisztánból menekültek Európa nyugati része felé a jobb megélhetés reményében. A kilenc elfogott határsértő sem a személyazonosságát, sem a magyarországi tartózkodásának jogszerűségét nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz, ahol Szerbia felé elhagyták Magyarország területét.

A vasúti kocsikra felkapaszkodó migránsok életveszélyes módon akartak átjutni a határon. Mindig akad olyan próbálkozó, aki az életét is kockára téve kívülről kapaszkodik fel a vagonokra. A tehervonatok ütközőjén vagy éppen a tetején egyensúlyozva próbál meg átjönni a határon, de előfordult olyan is, hogy egy migráns a vagon alvázába kapaszkodva próbált átjutni a határon. Ilyen esetben elég egyetlen rossz mozdulat, és szerelvény kerekei alá kerülhetnek. A magyar határrendészek tulajdonképpen az illegális bevándorlók életét mentik meg azzal, hogy leszedik őket a szerelvényekről és visszatoloncolják őket a határ túloldalára.

MNO - police.hu