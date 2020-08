Új fegyver jöhet a gyorshajtók ellen

2020. augusztus 12. 19:09

Magyarországon is megérett a helyzet arra, hogy a pontszerű sebességmérést felváltsa az átlagsebesség-mérése. Várkornyi Gábor szerint ez a fajta változtatás homogénebb közlekedést idézne elő.

Az ehhez kapcsolódó elv nagyon egyszerű: ha egy autó gyorsabban tesz meg egy szakaszt két mérőpont között, mint amit a sebességhatár lehetővé tesz, akkor a sofőr gyorshajtást követett el, és már ki is szabható a büntetés. De mi az előnye átlagsebesség- mérésnek a pontsebesség-méréssel szemben?

Várkonyi Gábor autóipari szakértő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, ez a fajta változtatás homogénebb közlekedést, egy természetesebb reakciót válthat ki a sofőrökből.

A mostani rendszerben azok, akik tempósabban szeretnek vezetni folyamatosan azt figyelik, éppen hol mérik a sebességet a rendőrök. Ez pedig komoly veszélyforrás is lehet, hiszen ha éppen észrevesz a sofőr egy rendőrt, akár hirtelen le is fékezhet, hogy a megengedett sebességtartományban haladjon el mellettük, és elkerülje a büntetést. Azonban a hirtelen fékezés balesethez is vezethet.

Jelenleg a legzavaróbb a magyar autópályán az, hogy óriásiak a sebességkülönbségek, van aki gyorsabban közlekedik, mint 130 kilométer/óra, és többen vannak, akik alig 100 kilométer/órával autóznak – mondta. A változtatással ezt a sebességkülönbséget is el lehet kerülni.

Kiemelte, az átlagsebesség-mérés rendszere már működik Ausztriában és sok pozitív visszajelzést lehet hallani.

