Trump ideális ellenfélnek tartja Joe Biden választottját

2020. augusztus 12. 21:51

Joe Biden, az amerikai demokraták várható elnökjelöltje szerdán közölte: azért választotta alelnökjelöltjének Kamala Harrist, mert szerinte már az első napon képes lesz a vezető szerepre.

– Ha Kamala Harrist és engem megválasztanak, több válságot, egy megosztott nemzetet és egy zűrzavaros világot fogunk örökölni. Egyetlen percet sem vesztegethetünk. Pontosan ezért választottam őt: mert már az első napon képes lesz a vezető szerepre – fogalmazott Biden Twitter-bejegyzésében a kaliforniai szenátorról, akinek alelnökjelöltségét kedden jelentette be.

Donald Trump amerikai elnök is megjegyzést fűzött Joe Biden választásához. – Kamala Harris erősen kezdett a demokrata párti előválasztásokon, de gyengén végzett. Szinte nulla támogatottsággal szállt ki a versenyből. Mindenki ilyen ellenfélre vágyik! – utalt Twitter-oldalán Trump arra, hogy Harris is ringbe szállt a Demokrata Párt elnökjelöltségéért.

Az amerikai sajtóban szerdán több helyen is azt elemezték, hogy vajon miért éppen Kamala Harris mellett döntött a leendő demokrata párti elnökjelölt. A CNN hírtelevízió Biden-kampánytól származó értesülései szerint „a józan ész” diktálta a döntést, mert Harris olyan alelnökjelölt, aki „nem árthat”. Kommentárjában a hírtelevízió arra is rámutatott, hogy a kaliforniai szenátor két bevándorló gyermeke, s ez jelképezi a változó Amerikát is.

A Politico című lap viszont arról adott hírt, hogy Biden munkatársai közül sokan kifejezetten ellenezték Harris jelölését.

A jelölési folyamatban részt vevő Christopher Dodd volt connecticuti demokrata párti szenátor például azért nem akarta Harrist, mert a szenátornő 2019-ben egy, az elnökjelölt-aspiránsok közötti országos televíziós vitában élesen bírálta Bident a faji elkülönítést helyesnek tartó törvényhozókkal folytatott korábbi együttműködéséért, s azért is, mert Biden annak idején nem támogatta, hogy az iskolai integráció jegyében közös buszon vigyék a fehér és a fekete gyerekeket az iskolába.

MTI nyomán