Bevándorlás: Calais szerint London hadüzenettel fenyeget

2020. augusztus 13. 16:18

Csütörtökön is folytatódott azoknak az illegális bevándorlóknak a Franciaországba és Németországba szállítása, akik a La Manche csatornán keresztül jutottak a brit szigetekre. Lapunk is írt róla, a megnövekedett migrációs nyomás miatt a Boris Johnson vezette konzervatív kormány a haditengerészet bevetését is mérlegeli, illetve a héten magas szintű találkozót tartott a párizsi kormánnyal a helyzet rendezésére. Franciaország mindenesetre anyagi és technikai segítséget várna a britektől, sőt a francia kikötőváros, Calais polgármestere, Natacha Bouchart a haditengerészet bevetésétől is eltanácsolta Londont.

Bouchart szerint egyenesen hadüzenettel érne fel, ha valóban brit hadi hajókat küldenének a csatornába a migránsok elrettentésére. Friss nyilatkozatában egyúttal visszautasította a londoni vádat, miszerint Calais szándékosan eresztené útnak a migránsokat. – Mi is ferde szemmel nézzük a helyzetet! – mondta. A polgármester helyettese, Pierre-Henri Dumont közben ugyancsak kritizálta, hogy a minap brit vadászgépek húztak el a szóban forgó, bevándorlóktól hemzsegő tengerszakasz felett – szerinte ez felesleges erőfitogtatás, ami a gyakorlatban semmin sem fog változtatni.

Az elmúlt egy hétben közel ezer menedékkérő kelt át Franciaországból Nagy-Britanniába. A tengeri úton érkezett bevándorlók kitoloncolása pedig nagyon lassan halad, sajtóforrások szerint a széleskörű jogorvoslati lehetőségek miatt a britek egyelőre csak pár tucat embert tudnak az értük – a dublini szabályok alapján – felelős EU-államokba juttatni.

magyarnemzet.hu