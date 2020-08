Fox televízió: Biden országosan is tartja előnyét Trumppal szemben

2020. augusztus 14. 21:59

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje országosan is tartja előnyét az újraválasztására készülő elnökkel, Donald Trumppal szemben, bár Trump növelte támogatottságát - közölte legújabb felmérésére hivatkozva a republikánusokhoz közel álló Fox televízió pénteken.

A Fox News felmérése szerint Biden hétpontos előnnyel vezet Trump előtt. A televízió júliusban is ekkora előnyt mért.



A közvélemény-kutatás szerint az eddig regisztrált választók 49 százaléka voksolna Bidenre, míg 42 százalékuk továbbra is Trump elnökségében bízik. Trump a júliusi felmérésekhez képest egy százalékkal növelte támogatottságát.



A mostani kutatás augusztus 9. és 12. között készült, tehát az azt követő napon fejeződött be, hogy Joe Biden bejelentette Kamala Harris alelnökjelöltségét. Így a megkérdezettek felének véleményét kikérték a kaliforniai szenátornőről is. A megkérdezettek 44 százaléka rokonszenvvel, 40 százaléka pedig elutasítással fogadta jelölését.



A megkérdezettek nagyobb, 54 százaléka tartotta rossznak a Trump-elnökséget, ugyanakkor többen gondolják azt, hogy Trump jobban képes kezelni a gazdaság bajait, mint Biden.



Az elnökválasztási küzdelem élesebb lett, és júniushoz képest Donald Trump növelte támogatottságát. Júniusban Biden 50:38 arányban, vagyis 12 százalékkal vezetett a jelenlegi elnök előtt.

MTI