Borrell: szankciók előkészítésében állapodtak meg a külügyminiszterek

2020. augusztus 14. 22:17

Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei pénteken abban állapodtak meg, hogy szankciókat készítenek elő a fehéroroszországi választásokat követő tiltakozáson részt vevők elleni erőszak elkövetői és a választási eredmények meghamisításáért felelősök ellen - közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pénteken.

Josep Borrell az uniós külügyi tanács videókonferencia keretében tartott rendkívüli ülését követően közzétett Twitter-üzenetében kijelentette: az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét.



Diplomáciai források szerint a Fehéroroszországot érintő, a felelősök elleni célzott szankciók meghozatalának szükségességével kapcsolatban a miniszterek között egyetértés mutatkozott. A később meghozandó tényleges korlátozó intézkedéseket a tagállamok képviselőinek személyes jelenléttel tartott külügyi tanácsülésen, egyhangúlag jóvá kell hagyniuk - tették hozzá.



Jean Asselborn, Luxemburg külügyminisztere újságíróknak nyilatkozva megerősítette: a tanácskozáson mindenki egyetértett azzal, hogy megbízást adhatnak új szankciós határozatok előkészítésére.



Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy országa "teljes mértékben elkötelezett" a célzott büntetőintézkedések meghozatala mellett a fehérorosz nép jogainak és szabadságának támogatása érdekében.



A pénteken bejelentett hivatalos végeredmény szerint a múlt vasárnapi elnökválasztást Aljakszandr Lukasenka jelenlegi elnök nyerte a szavazatok 80,1 százalékával.

Legfőbb ellenlábasa, Szvjatlana Cihanouszkaja a voksok 10,12 százalékát kapta. Fehéroroszországban a választás óta minden nap az utcára vonulnak az emberek, tüntetéseket jelentettek Minszkből, Grodnóból, Bresztből és más városokból is. A hatóságok országszerte több ezer ember vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg.



A pénteki értekezlet további témái közül Borrell kiemelte, hogy az EU teljes szolidaritásáról biztosította Görögországot és Ciprust. Továbbá felszólította Törökországot, hogy azonnal szüntesse be a helyzet elmérgesedését okozó, a Földközi-tenger keleti térségében végzett nyersanyagkutatásra irányuló tevékenységét, és kötelezze el magát a párbeszéd folytatása mellett.



Törökország nemrégiben újból geológiai kutatóhajókat irányított a Földközi-tenger keleti medencéjébe, hogy a Görögországhoz is közel eső tengerrész alatti földgázkészlet kitermelését előkészítse. A területre mindkét ország hadihajókat vezényelt.



Az Európai Bizottság késő este kiadott közleménye szerint a Bejrútban múlt héten bekövetkezett kettős robbanást követően kialakult politikai helyzettel összefüggésben a miniszterek megismételték annak fontosságát, hogy a libanoni hatóságok a leggyorsabban reagáljanak a kialakult gazdasági és társadalmi válságra, valamint fordítsanak figyelmet a bizalomépítésre a Nemzetközi Valutaalappal tervezett megállapodás létrehozásával. Hozzátették, az illetékes hatóságoknak független és hiteles vizsgálatot kell folytatniuk a kikötőben történt, 178 ember halálával és több mint hatezer sérülttel járó robbanás felelőseinek megállapítására.



Venezuelával összefügésben, különös tekintettel a közelgő törvényhozási választásokra az Európai Unió megerősítette a dél-amerikai ország politikai szereplőinek közös megoldást célzó erőfeszítéseinek támogatását. Mint közölték, a támogatás magában foglalhatja az uniós választási megfigyelők küldését abban az esetben, ha a választások hitelességének és átláthatóságának minimális feltételei megvalósulnak.



A Bolíviában kialakult, a szeptember 6-ra kitűzött választások októberre halasztása miatt több napja tartó tiltakozások okozta politikai állapotokra reagálva a miniszterek a békés párbeszéd szükségességére hívták fel a figyelmet, valamint arra, hogy minden szereplőnek a koronavírus okozta nehézségek megoldására kell összpontosítania az emberéletek védelme érdekében.

